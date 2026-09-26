ΟΠΕΚΑ: Ποιο επίδομα και πότε θα αυξηθεί – Πώς θα διαμορφωθεί το ποσό

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Αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω από την 1η Ιανουαρίου του 2027 το ειδικό επίδομα που χορηγεί υπό κάποιες προϋποθέσεις ο ΟΠΕΚΑ σε συνταξιούχους που δεν έχουν ένσημα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ, το οποίο εκτιμάται πως θα αυξηθεί από 2,6% έως 3%, όσο δηλαδή υπολογίζεται πως θα είναι το ποσοστό της ετήσιας αύξησης που θα δοθεί στις κύριες συντάξεις των ασφαλισμένων.

Με αυτά τα δεδομένα, το επίδομα υπολογίζεται πως θα ανέβει κατά 10,89 ευρώ με 12,57 ευρώ. Δηλαδή θα «σκαρφαλώσει» στην περιοχή των 429,84 ευρώ με 431,52 ευρώ από 418,95 ευρώ που είναι σήμερα.

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