Άννα Βίσση: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία – μουσικό υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ – Η εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών και η… ανησυχία για τον καιρό

Το άρθρο αναφέρει την αντίστροφη μέτρηση για την sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ απόψε Σάββατο (26/09), η οποία αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 95.000 θεατές για ένα μουσικό υπερθέαμα με εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών. Παρά τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τα απαγορευμένα αντικείμενα, υπάρχει έντονη ανησυχία για τον καιρό, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απόψε Σάββατο (26/09) στις οκτώ το βράδυ, ξεκινά η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Οι διοργανωτές υπόσχονται ένα μουσικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών.
  • Η ζήτηση ήταν πρωτοφανής, με την προπώληση να έχει ολοκληρωθεί και το live να είναι και επίσημα sold out. Αναμένονται περισσότεροι από 95.000 θεατές.
  • Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για το πως θα εξελιχθεί ο καιρός, καθώς η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας διόλου καθησυχαστική είναι.

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Απόψε Σάββατο (26/09) στις 8 το βράδυ, είναι προγραμματισμένη η μεγάλη συναυλία της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, Άννας Βίσση, στο ΟΑΚΑ, με τους διοργανωτές να υπόσχονται ένα μουσικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες παραγωγές εξωτερικού.

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Στο κέντρο του Σταδίου έχει ήδη τοποθετηθεί η εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, την οποία έχει σχεδιάσει η εταιρεία Stufish Entertainment Architects. Μια εταιρεία που βρίσκεται πίσω από διοργανώσεις συναυλιών της Madonna, των U2, της Beyoncé και των Rolling Stones.

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ

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Sold out και επίσημα…

Η ζήτηση ήταν πρωτοφανής, με την προπώληση να έχει ολοκληρωθεί και το live να είναι και επίσημα sold out, καθώς αναμένονται περισσότεροι από 95.000 θεατές. Σήμερα, δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για αγορά εισιτηρίων, παρά μόνο για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Το πρόγραμμα της μεγάλης βραδιάς

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την μεγάλη συναυλία
  • 17:00 – Ανοίγουν οι πόρτες (Doors Open)
  • 20:00 – Έναρξη Pre-Show
  • 21:00 – Έναρξη Συναυλίας (Main Show)

Τι δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας στη συναυλία

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει ήδη παρουσιάσει σημαντικές λεπτομέρειες για τη μεγάλη συναυλία, αλλά και πρακτικές συμβουλές για τους θεατές.

Τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας στη συναυλία

  • Μεγάλες τσάντες και σακίδια – μεγαλύτερες μεγέθους Α4
  • Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης
  • Αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα
  • Εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα
  • Drones
  • Μεγάλες ομπρέλες
  • Καρέκλες ή φορητά καθίσματα
  • Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα
  • Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν
  • Laser
  • Αλκοόλ και παράνομες ουσίες

Έχετε το εισιτήριό σας διαθέσιμο στο κινητό σας πριν φτάσετε στην είσοδο και ακολουθήστε τις οδηγίες πρόσβασης που αντιστοιχούν στην κατηγορία του εισιτηρίου σας.

Ανησυχία για τον καιρό…

Ενώ όλα είναι έτοιμα και ο ενθουσιασμός μεγάλος, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας διόλου καθησυχαστική είναι καθώς έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε ό, τι αφορά στην Αττική, οι προβλέψεις αναφέρονται κυρίως στις μεσημβρινές ώρες.

 

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