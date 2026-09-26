Άννα Βίσση: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία – μουσικό υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ – Η εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών και η… ανησυχία για τον καιρό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Απόψε Σάββατο (26/09) στις 8 το βράδυ, είναι προγραμματισμένη η μεγάλη συναυλία της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, Άννας Βίσση, στο ΟΑΚΑ, με τους διοργανωτές να υπόσχονται ένα μουσικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες παραγωγές εξωτερικού.

Στο κέντρο του Σταδίου έχει ήδη τοποθετηθεί η εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, την οποία έχει σχεδιάσει η εταιρεία Stufish Entertainment Architects. Μια εταιρεία που βρίσκεται πίσω από διοργανώσεις συναυλιών της Madonna, των U2, της Beyoncé και των Rolling Stones.

Sold out και επίσημα…

Η ζήτηση ήταν πρωτοφανής, με την προπώληση να έχει ολοκληρωθεί και το live να είναι και επίσημα sold out, καθώς αναμένονται περισσότεροι από 95.000 θεατές. Σήμερα, δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για αγορά εισιτηρίων, παρά μόνο για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Το πρόγραμμα της μεγάλης βραδιάς

17:00 – Ανοίγουν οι πόρτες (Doors Open)

– Ανοίγουν οι πόρτες (Doors Open) 20:00 – Έναρξη Pre-Show

21:00 – Έναρξη Συναυλίας (Main Show)

Τι δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας στη συναυλία

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει ήδη παρουσιάσει σημαντικές λεπτομέρειες για τη μεγάλη συναυλία, αλλά και πρακτικές συμβουλές για τους θεατές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vission Music (@vissionmusicofficial)

Τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας στη συναυλία

Μεγάλες τσάντες και σακίδια – μεγαλύτερες μεγέθους Α4

Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης

Αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα

Εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα

Drones

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες ή φορητά καθίσματα

Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα

Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν

Laser

Αλκοόλ και παράνομες ουσίες

Έχετε το εισιτήριό σας διαθέσιμο στο κινητό σας πριν φτάσετε στην είσοδο και ακολουθήστε τις οδηγίες πρόσβασης που αντιστοιχούν στην κατηγορία του εισιτηρίου σας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vission Music (@vissionmusicofficial)

Ανησυχία για τον καιρό…

Ενώ όλα είναι έτοιμα και ο ενθουσιασμός μεγάλος, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας διόλου καθησυχαστική είναι καθώς έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε ό, τι αφορά στην Αττική, οι προβλέψεις αναφέρονται κυρίως στις μεσημβρινές ώρες.