ΗΠΑ: Το CNN αποκλείστηκε από τον Λευκό Οίκο – Δεν θα συνοδεύσει τον Τραμπ στο Τενεσί για ποδοσφαιρικό αγώνα κολλεγίου

Το CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Τενεσί για ποδοσφαιρικό αγώνα κολλεγίου, στο πλαίσιο της κοινής δημοσιογραφικής κάλυψης του Λευκού Οίκου. Η παράλειψη αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό εν μέσω δικαστικής διαμάχης, μετά την απαγόρευση πρόσβασης δημοσιογράφων από το CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο από την αμερικανική κυβέρνηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Τενεσί για ποδοσφαιρικό αγώνα κολλεγίου, στο πλαίσιο της κοινής δημοσιογραφικής κάλυψης του Λευκού Οίκου.
  • Η παράλειψη αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό εν μέσω δικαστικής διαμάχης, μετά την απαγόρευση πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο.
  • Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τραμπ απαγόρευσε την πρόσβαση των τριών αυτών δημοσιογραφικών οργανισμών, κατηγορώντας τα για διάδοση ψευδών πληροφοριών, αν και δικαστής έδωσε εντολή για την προσωρινή αποκατάσταση της πρόσβασης.

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Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο, το CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Τενεσί για ποδοσφαιρικό αγώνα κολλεγίου στο πλαίσιο της κοινής δημοσιογραφικής κάλυψης (pool coverage) του Λευκού Οίκου για τηλεοπτικά δίκτυα.

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Το ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκο που παραθέτει το πρόγραμμα του Τύπου για σήμερα Σάββατο (26/09) παρέλειψε το CNN.

Ένας αποκλεισμός και μία δικαστική διαμάχη

Η παράλειψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο.

ΗΠΑ: Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση των δημοσιογράφων του CNN και του MS NOW στον Λευκό Οίκο

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τραμπ απαγόρευσε την πρόσβαση των τριών αυτών δημοσιογραφικών οργανισμών στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τα για διάδοση ψευδών πληροφοριών.

Στη συνέχεια δικαστής έδωσε εντολή για την προσωρινή αποκατάσταση της πρόσβασης στον Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων των τριών ειδησεογραφικών μέσων.

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Τα πέντε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα – ABC, CBS, CNN, Fox News και NBC – εναλλάσσονται στη δημοσιογραφική κάλυψη των δραστηριοτήτων του προέδρου, παρέχοντας το οπτικοακουστικό υλικό και σε άλλα μέσα ενημέρωσης (γνωστό στα αγγλικά ως pool coverage).

 

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