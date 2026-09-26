Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό σήμερα – Βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

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Φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως το Ιόνιο και τον ηπειρωτικό κορμό, ενώ μικρότερη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή υποχώρηση σε ολόκληρη τη χώρα.

ΑΤΤΙΚΗ

Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, με τα δυτικά και νότια τμήματα του νομού να επηρεάζονται περισσότερο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια και ανατολικά οι ελάχιστες τιμές θα είναι 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2 έως 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Δυτική Μακεδονία: Από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Από 7 έως 23-24 βαθμούς.

Ήπειρος: Από 7 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλία: Από 10 έως 19-20 βαθμούς.

Υπόλοιπα ηπειρωτικά: Από 9 έως 22 βαθμούς.

Κρήτη: Από 9 έως 24-25 βαθμούς.

Επτάνησα: Από 17 έως 22 βαθμούς.

Νησιά Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου: Από 9 έως 25 βαθμούς.

Υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα: Από 9 έως 25 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Αιγαίο: Βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 6 μποφόρ.

Ιόνιο: Άνεμοι αρχικά μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν έως τα 5 μποφόρ.