Δημήτρης Κουτσούμπας: «Όλος ο λαός είναι στο πλευρό των λιμενεργατών»

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Κουτσούμπας
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«Σήμερα σε 113 λιμάνια, σε 22 χώρες και στις 5 ηπείρους οι λιμενεργάτες απεργούν! Στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα παντού: “Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο τους! Απαιτούμε λιμάνια της ειρήνης, των λαών και όχι βάσεις και ορμητήρια των ιμπεριαλιστών”. Είμαστε στο πλευρό τους, ο λαός, η νεολαία, όλοι οι λαοί. “Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!” Αυτό είναι το σημερινό σύνθημα» δήλωσε ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά για την Ημέρα Διεθνούς κινητοποίησης των Λιμενεργατών.

Απεργούν οι λιμενεργάτες την Παρασκευή – Τεράστια κινητοποίηση σε 113 λιμάνια, 21 χώρες και πέντε ηπείρους

Δείτε το βίντεο:

Οι λιμενεργάτες του Πειραιά εμπόδισαν πλοίο να φορτώσει κοντέινερ με πολεμοφόδια για το Ισραήλ

 

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