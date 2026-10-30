Δημήτρης Κουτσούμπας: «Όλος ο λαός είναι στο πλευρό των λιμενεργατών»

«Σήμερα σε 113 λιμάνια, σε 22 χώρες και στις 5 ηπείρους οι λιμενεργάτες απεργούν! Στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα παντού: “Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο τους! Απαιτούμε λιμάνια της ειρήνης, των λαών και όχι βάσεις και ορμητήρια των ιμπεριαλιστών”. Είμαστε στο πλευρό τους, ο λαός, η νεολαία, όλοι οι λαοί. “Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!” Αυτό είναι το σημερινό σύνθημα» δήλωσε ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά για την Ημέρα Διεθνούς κινητοποίησης των Λιμενεργατών.

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