EuroLeague: Νίκες για Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρό Αστέρα και Παρί στο πρώτο μέρος της 9ης αγωνιστική

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Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 95-76 της Φενέρμπαχτσε στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, φτάνοντας τις έξι νίκες στη διοργάνωση. Στις άλλες δύο αναμετρήσεις της Πέμπτης (29/10), ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Μπάγερν Μονάχου με 103-73, ενώ η Παρί επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-94.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Φενέρμπαχτσε

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης από το δεύτερο δεκάλεπτο και ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο με προβάδισμα 15 πόντων (70-55). Η Φενέρμπαχτσε μείωσε τη διαφορά στους επτά πόντους στο 35ο λεπτό (78-71), ωστόσο οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.

Ο Μαλεντόν σημείωσε 26 πόντους και κατέβασε 7 ριμπάουντ, ενώ ο Καμπάτσο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 πόντους και 10 ασίστ. Για τη Φενέρμπαχτσε, πρώτος σκόρερ ήταν ο Κλάιμπερν, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους με 5/10 τρίποντα.

Με τη νίκη αυτή, η Ρεάλ Μαδρίτης βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-3, ισοβαθμώντας με τη Φενέρμπαχτσε.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 47-42, 70-55, 95-76.

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 103-73

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου στο Βελιγράδι, στην αναμέτρηση που άνοιξε την 9η αγωνιστική. Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο δημιούργησε διαφορά 17 πόντων στο 18ο λεπτό (46-29) και διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Ο Τσίμα Μονέκε είχε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Κριστιάν Κολοκό πρόσθεσε 12 πόντους και 5 κοψίματα. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Ουάσινγκτον σημείωσε 16 πόντους.

Οι Σέρβοι ανέβασαν το ρεκόρ τους σε 6-3, ενώ η Μπάγερν υποχώρησε στο 2-7.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-31, 79-54, 103-73.

Η Παρί νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι

Η Παρί πήρε τη νίκη απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στην τελευταία περίοδο.

Με το σκορ στο 70-69 στο 32ο λεπτό, οι Γάλλοι ανέβασαν την απόδοσή τους και προηγήθηκαν με 90-81 στο 37ο λεπτό. Καθοριστική ήταν η συμβολή του Ναντίρ Ιφί, ο οποίος πέτυχε 9 πόντους σε αυτό το διάστημα και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους.

Η Μακάμπι δεν κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά, με τον Γιαμ Μαντάρ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 13 πόντους και 9 ασίστ.

Η Παρί βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-6, ενώ η ομάδα του Τελ Αβίβ παρέμεινε στις δύο νίκες (2-7).

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 36-35, 65-65, 94-99.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 103-73

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Παρί (Γαλλία) 94-99

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 95-76

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία) – Παναθηναϊκός (19:30)

(19:30) Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) (21:15)

– Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) (21:15) Ντουμπάι (ΗΑΕ) – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) – Παρτιζάν (Σερβία)

Βιλερμπάν (Γαλλία) – Μπασκόνια (Ισπανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) – Μπεσίκτας (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Βαλένθια (Ισπανία)

Η βαθμολογία της EuroLeague