EuroLeague: Νίκες για Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρό Αστέρα και Παρί στο πρώτο μέρος της 9ης αγωνιστική

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 95-76 της Φενέρμπαχτσε στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, φτάνοντας τις έξι νίκες στη διοργάνωση. Στις άλλες δύο αναμετρήσεις της Πέμπτης (29/10), ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Μπάγερν Μονάχου με 103-73, ενώ η Παρί επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-94.
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Φενέρμπαχτσε
Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης από το δεύτερο δεκάλεπτο και ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο με προβάδισμα 15 πόντων (70-55). Η Φενέρμπαχτσε μείωσε τη διαφορά στους επτά πόντους στο 35ο λεπτό (78-71), ωστόσο οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.
Ο Μαλεντόν σημείωσε 26 πόντους και κατέβασε 7 ριμπάουντ, ενώ ο Καμπάτσο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 πόντους και 10 ασίστ. Για τη Φενέρμπαχτσε, πρώτος σκόρερ ήταν ο Κλάιμπερν, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους με 5/10 τρίποντα.
Με τη νίκη αυτή, η Ρεάλ Μαδρίτης βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-3, ισοβαθμώντας με τη Φενέρμπαχτσε.
Τα δεκάλεπτα: 22-24, 47-42, 70-55, 95-76.
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 103-73
Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου στο Βελιγράδι, στην αναμέτρηση που άνοιξε την 9η αγωνιστική. Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο δημιούργησε διαφορά 17 πόντων στο 18ο λεπτό (46-29) και διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Ο Τσίμα Μονέκε είχε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Κριστιάν Κολοκό πρόσθεσε 12 πόντους και 5 κοψίματα. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Ουάσινγκτον σημείωσε 16 πόντους.
Οι Σέρβοι ανέβασαν το ρεκόρ τους σε 6-3, ενώ η Μπάγερν υποχώρησε στο 2-7.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-31, 79-54, 103-73.
Η Παρί νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι
Η Παρί πήρε τη νίκη απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στην τελευταία περίοδο.
Με το σκορ στο 70-69 στο 32ο λεπτό, οι Γάλλοι ανέβασαν την απόδοσή τους και προηγήθηκαν με 90-81 στο 37ο λεπτό. Καθοριστική ήταν η συμβολή του Ναντίρ Ιφί, ο οποίος πέτυχε 9 πόντους σε αυτό το διάστημα και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους.
Η Μακάμπι δεν κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά, με τον Γιαμ Μαντάρ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 13 πόντους και 9 ασίστ.
Η Παρί βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-6, ενώ η ομάδα του Τελ Αβίβ παρέμεινε στις δύο νίκες (2-7).
Τα δεκάλεπτα: 17-25, 36-35, 65-65, 94-99.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 103-73
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Παρί (Γαλλία) 94-99
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 95-76
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
- Αναντολού Εφές (Τουρκία) – Παναθηναϊκός (19:30)
- Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) (21:15)
- Ντουμπάι (ΗΑΕ) – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) – Παρτιζάν (Σερβία)
- Βιλερμπάν (Γαλλία) – Μπασκόνια (Ισπανία)
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) – Μπεσίκτας (Τουρκία)
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Βαλένθια (Ισπανία)
Η βαθμολογία της EuroLeague
|Ομάδα
|Νίκες
|Ήττες
|Παναθηναϊκός
|7
|1
|Βαλένθια
|6
|2
|Χάποελ Τελ Αβίβ
|6
|2
|Ολυμπιακός
|6
|2
|Φενέρμπαχτσε
|6
|3
|Ερυθρός Αστέρας
|6
|3
|Ρεάλ Μαδρίτης
|6
|3
|Μπαρτσελόνα
|5
|3
|Ντουμπάι
|5
|3
|Ζάλγκιρις Κάουνας
|4
|4
|Βίρτους Μπολόνια
|4
|4
|Παρτιζάν
|4
|4
|Αναντολού Εφές
|3
|5
|Μπεσίκτας
|3
|5
|Βιλερμπάν
|3
|5
|Παρί
|3
|6
|Μπάγερν Μονάχου
|2
|7
|Μακάμπι Τελ Αβίβ
|2
|7
|Αρμάνι Μιλάνο
|1
|7
|Μπασκόνια
|1
|7