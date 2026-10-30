Γαλλία: Μπλόκο σε συνέδριο της ριζοσπαστικής ακροδεξιάς για την «επαναμετανάστευση» μετά τη φονική ρατσιστική επίθεση στην Τραπ

Περίπου μία εβδομάδα μετά τη φονική επίθεση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στην Τραπ, οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν τη διεξαγωγή συνεδρίου της ριζοσπαστικής ακροδεξιάς με θέμα τη λεγόμενη «remigration» (επαναμετανάστευση), το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο στα προάστια του Παρισιού, ενώ απαγορεύτηκε και διαδήλωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν υπό τον φόβο επεισοδίων, καθώς είχαν προηγηθεί καλέσματα για αντισυγκεντρώσεις, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης στη Γαλλία, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ως μία από τις βασικές διεκδικήτριες της προεδρίας.

Η φονική επίθεση στην Τραπ, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας μαύρος άνδρας και τραυματίστηκαν ακόμη επτά άνθρωποι, έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Κόμματα της αριστεράς, αλλά και στελέχη του κεντρώου χώρου, αποδίδουν ευθύνες στην ακροδεξιά και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κλίματος που μπορεί να ενθαρρύνει ρατσιστικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, οι απαγορεύσεις εκδόθηκαν κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εσωτερικών, εξαιτίας του κινδύνου διατάραξης της δημόσιας τάξης, ιδίως μετά τα γεγονότα στην Τραπ. Τα σχετικά μέτρα αφορούν τόσο το συνέδριο που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο στο Πλεσί-Ρομπενσόν, όσο και τη διαδήλωση της Κυριακής στο Παρίσι.

Τις προηγούμενες ημέρες, οργανώσεις της αριστεράς και συνδικαλιστικοί φορείς ενέτειναν τις εκκλήσεις τους για τη διοργάνωση αντιφασιστικής κινητοποίησης το πρωί του Σαββάτου στο Πλεσί-Ρομπενσόν, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το συνέδριο με τίτλο «Remigration – Ας ανοίξουμε τη συζήτηση».

Τη διοργάνωση είχαν αναλάβει ο Ζαν-Ιβ Λε Γκαλού, πρώην εκλεγμένος με το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο, που σήμερα ονομάζεται Εθνική Συσπείρωση, και η δεξαμενή σκέψης Polémia, την οποία έχει ιδρύσει ο ίδιος και η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως ταυτοτική-εθνικιστική.

Sans liberté de débat il n’y a plus de démocratie !

M. Glucksman a le droit de vouloir régulariser 300000 clandestins. Ok.

À condition qu’on ait le droit de vouloir renvoyer ces gens qui violent nos lois !

Ça s’appelle juste le libre débat! #Remigration

@_polemia — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) October 28, 2026

Ο όρος «remigration» χρησιμοποιείται από κύκλους της ριζοσπαστικής ακροδεξιάς για να περιγράψει πολιτικές μαζικής επιστροφής ή απέλασης μεταναστών και αλλοδαπών από μια χώρα.

Στην απόφαση απαγόρευσης, ο νομάρχης της Ωτ-ντε-Σεν υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εδράζεται σε ξενοφοβική και ρατσιστική ιδεολογία, η οποία αντιμετωπίζει τους μετανάστες συλλήβδην ως απειλή για το μέλλον των ευρωπαϊκών χωρών και αμφισβητεί τη θέση τους στην Ευρώπη.

Από την πλευρά της, η Polémia ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, προκειμένου να ανατρέψει την απαγόρευση, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη.

Την ίδια στιγμή, περίπου 20 οργανώσεις, στην πλειονότητά τους τοπικές, κατήγγειλαν ότι η ακροδεξιά επιχειρεί να μετατρέψει το Παρίσι και την περιοχή της Ωτ-ντε-Σεν σε πεδίο διάδοσης ρατσιστικής προπαγάνδας, διοργανώνοντας σειρά εκδηλώσεων με επίκεντρο την «επαναμετανάστευση».

Οι ίδιες οργανώσεις είχαν απευθύνει κάλεσμα και για αντισυγκέντρωση έξω από βιβλιοπωλείο στο Παρίσι, με αφορμή την προγραμματισμένη παρουσία του Αυστριακού Μάρτιν Ζέλνερ, γνωστού από το ταυτοτικό κίνημα και συγγραφέα του βιβλίου «Remigration».

Ωστόσο, η παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς ο ίδιος ανακοίνωσε ότι οι γαλλικές αρχές τού απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Μποβέ νωρίτερα σήμερα.