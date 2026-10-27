Γαλλία: Αντιρατσιστικές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα μετά τη φονική επίθεση στην Τραπ – Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες

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Κύμα αντιρατσιστικών κινητοποιήσεων σαρώνει τη Γαλλία μετά τη φονική επίθεση της 23ης Οκτωβρίου στις πόλεις Τραπ και Λα Βεριέρ, στα δυτικά προάστια του Παρισιού, όπου ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Χιλιάδες πολίτες, οργανώσεις, συνδικάτα και πολιτικοί εκπρόσωποι καλούν σε κινητοποίηση κατά της ρατσιστικής βίας, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις και στο εσωτερικό της γαλλικής Αριστεράς.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, τη Δευτέρα (26/10) πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, με κεντρικό σύνθημα την καταδίκη του ρατσισμού και την υποστήριξη των θυμάτων.

Η επίθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών στις πόλεις Τραπ και Λα Βεριέρ, στην περιοχή Ιβελίν.

Από την επίθεση σκοτώθηκε ο 26χρονος Πενγκό Μπόσιο Γουανγκί, ανερχόμενος αθλητής μικτών πολεμικών τεχνών (MMA), ενώ πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Γαλλίας έχει αναλάβει την υπόθεση, διερευνώντας την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια με ρατσιστικό κίνητρο, που συνδέεται με την πραγματική ή υποτιθέμενη καταγωγή των θυμάτων.

Συγκεντρώσεις στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις

Στο Παρίσι, αντιρατσιστικές οργανώσεις και συνδικάτα, μεταξύ των οποίων η SOS Racisme, η Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (LDH), η CGT και η CFDT, κάλεσαν σε συγκέντρωση στην πλατεία Στάλινγκραντ το βράδυ της Δευτέρας.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων και κατήγγειλαν την εξοικείωση της γαλλικής κοινωνίας με τον ρατσιστικό λόγο.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Λυών και σε άλλες γαλλικές πόλεις, ενώ το Σαββατοκύριακο είχαν προηγηθεί συγκεντρώσεις και πορείες στη μνήμη του 26χρονου.

Διχασμένη η γαλλική Αριστερά στις κινητοποιήσεις

Όπως μεταδίδει η Le Monde, παρά την κοινή καταδίκη της επίθεσης, οι πολιτικές δυνάμεις της γαλλικής Αριστεράς δεν συμμετείχαν σε ενιαία κινητοποίηση.

Ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2027, βρέθηκε στη συγκέντρωση της πλατείας Στάλινγκραντ, μαζί με εκπροσώπους της σοσιαλδημοκρατικής Αριστεράς.

Αντίθετα, ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, συμμετείχε σε ξεχωριστή εκδήλωση στη Λα Κουρνέβ, που διοργάνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Αλί Ντιουαρά.

Μιλώντας ενώπιον περίπου 400 ανθρώπων, ο Μελανσόν εξέφρασε την ντροπή του για την επίθεση και κατήγγειλε την ισλαμοφοβία και τον ρατσισμό κατά των μαύρων.

Ο δήμαρχος της Λα Κουρνέβ δήλωσε ότι «ο ρατσισμός εξακολουθεί να σκοτώνει στη χώρα μας», ζητώντας να ενισχυθεί η προστασία των μουσουλμανικών χώρων λατρείας.

Στη συγκέντρωση της πλατείας Στάλινγκραντ καταγράφηκαν επίσης αποδοκιμασίες εις βάρος εκπροσώπων του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αναδεικνύοντας τις πολιτικές εντάσεις που συνοδεύουν τις κινητοποιήσεις.

Νέα μεγάλη συγκέντρωση στην Τραπ την Παρασκευή

Οι αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Ο δήμος της Τραπ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 18:00 τοπική ώρα, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Μεριζιέ, μία εβδομάδα μετά τη φονική επίθεση.

Η δημοτική αρχή καλεί τους πολίτες να ενώσουν τις φωνές τους κατά του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για τον ρατσισμό, τη θρησκευτική μισαλλοδοξία και τη δημόσια ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Γαλλία.