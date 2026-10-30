Αγκάθα Κρίστι: Tα μυστικά της «Βασίλισσας του Εγκλήματος» αποκαλύπτονται στο Λονδίνο 50 χρόνια μετά τον θάνατό της

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο της Αγκάθα Κρίστι, η Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου εγκαινιάζει σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2026, την έκθεση «Agatha Christie: A World of Mystery», αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής της διάσημης συγγραφέως. Μέσα από προσωπικά αντικείμενα, χειρόγραφα, απορριπτικές επιστολές εκδοτών και σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες, οι επισκέπτες γνωρίζουν τη γυναίκα πίσω από τη «Βασίλισσα του Εγκλήματος». Ξεχωρίζει η αναπαράσταση του Οριάν Εξπρές, με υλικό από το πραγματικό ταξίδι της Κρίστι το 1931, που συνδέθηκε με ένα από τα διασημότερα μυθιστορήματά της. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουνίου 2027.

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Διεθνή Νέα

Η Αγκάθα Κρίστι με το σημειωματάριό της στα χέρια, την ώρα που γράφει. Η θρυλική «Βασίλισσα του Εγκλήματος» επιστρέφει στο προσκήνιο, 50 χρόνια μετά τον θάνατό της, μέσα από μια νέα έκθεση στη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Φωτογραφία: Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου
Η Αγκάθα Κρίστι με το σημειωματάριό της στα χέρια, την ώρα που γράφει. Η θρυλική «Βασίλισσα του Εγκλήματος» επιστρέφει στο προσκήνιο, 50 χρόνια μετά τον θάνατό της, μέσα από μια νέα έκθεση στη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Φωτογραφία: Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου
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Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατό της, η Αγκάθα Κρίστι εξακολουθεί να γοητεύει εκατομμύρια αναγνώστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συγγραφέας που μετέτρεψε το έγκλημα σε λογοτεχνικό γρίφο και δημιούργησε μερικές από τις πιο διάσημες ιστορίες μυστηρίου επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια νέα έκθεση στη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, η οποία ανοίγει τις πύλες της σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Η έκθεση, με τίτλο «Agatha Christie: A World of Mystery» («Αγκάθα Κρίστι: Ένας κόσμος μυστηρίου»), επιχειρεί να φωτίσει την πραγματική γυναίκα πίσω από τη θρυλική «Βασίλισσα του Εγκλήματος», παρουσιάζοντας προσωπικά αντικείμενα, χειρόγραφα, οικογενειακές φωτογραφίες και άγνωστες πτυχές της ζωής της.

Η Κρίστι έγραψε περισσότερα από 70 μυθιστορήματα, ενώ τα βιβλία της έχουν ξεπεράσει τα δύο δισεκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις. Ακόμη και μισό αιώνα μετά τον θάνατό της, τα έργα της εξακολουθούν να επανεκδίδονται και να μεταφέρονται στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Η Αγκάθα Κρίστι με τη στολή της Εθελοντικής Υγειονομικής Υπηρεσίας (Voluntary Aid Detachment), στην οποία προσέφερε τις υπηρεσίες της κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. (Φωτογραφία: The Christie Archive Trust / CNN Newsource)
Η Αγκάθα Κρίστι με τη στολή της Εθελοντικής Υγειονομικής Υπηρεσίας (Voluntary Aid Detachment), στην οποία προσέφερε τις υπηρεσίες της κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. (Φωτογραφία: The Christie Archive Trust / CNN Newsource)

Από τα παιδικά χειρόγραφα στις απορριπτικές επιστολές

Σύμφωνα με το Harper’s Bazaar, η έκθεση χωρίζεται σε πέντε θεματικούς χώρους, καθένας από τους οποίους αναπαριστά μια διαφορετική περίοδο της ζωής της συγγραφέως.

Το ταξίδι ξεκινά από μια αγγλική εξοχική κατοικία του 19ου αιώνα, εμπνευσμένη από το σπίτι όπου μεγάλωσε η Κρίστι, στο Τόρκι της Αγγλίας.

Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να δουν πρώιμα γραπτά της, ανάμεσά τους το «My First Short Story», αλλά και επιστολές από εκδοτικούς οίκους που είχαν απορρίψει τα έργα της, πολύ πριν γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες συγγραφείς όλων των εποχών.

Η επιμελήτρια της έκθεσης, Λούσι Ρόουλαντ, εξηγεί ότι η αφήγηση βασίζεται σε έξι ερωτήματα που η ίδια η Κρίστι είχε καταγράψει σε ένα από τα σημειωματάριά της: ποιος, γιατί, πότε, πού, ποιο και πώς.

Μέσα από αυτά, η έκθεση επιχειρεί να απαντήσει ποια ήταν πραγματικά η συγγραφέας, πώς δημιουργούσε τις ιστορίες της και από πού αντλούσε την έμπνευσή της.

Μέρος του εκθέματος με τα φιαλίδια φαρμάκων της εποχής της Αγκάθα Κρίστι, τα οποία παρουσιάζονται στην έκθεση της Βρετανικής Βιβλιοθήκης. Ορισμένες από τις ουσίες μπορούσαν να αποδειχθούν δηλητηριώδεις εάν χρησιμοποιούνταν λανθασμένα ή σε μεγάλες δόσεις. (Φωτογραφία: Science Museum Group / CNN Newsource)
Μέρος του εκθέματος με τα φιαλίδια φαρμάκων της εποχής της Αγκάθα Κρίστι, τα οποία παρουσιάζονται στην έκθεση της Βρετανικής Βιβλιοθήκης. Ορισμένες από τις ουσίες μπορούσαν να αποδειχθούν δηλητηριώδεις εάν χρησιμοποιούνταν λανθασμένα ή σε μεγάλες δόσεις. (Φωτογραφία: Science Museum Group / CNN Newsource)

Τα δηλητήρια, ο πόλεμος και η αρχαιολογία

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ενότητες αναπαριστά ένα φαρμακείο της περιόδου του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Κρίστι απέκτησε πολύτιμες γνώσεις για τις δηλητηριώδεις ουσίες, τις οποίες αξιοποίησε αργότερα στα αστυνομικά μυθιστορήματά της.

Οι επισκέπτες έχουν μάλιστα τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι που εξετάζει πόσο πιθανό θα ήταν να πέσουν θύματα δηλητηρίασης μέσα σε μια ιστορία της.

Μια άλλη ενότητα μεταφέρει το κοινό σε αρχαιολογική ανασκαφή, παρουσιάζοντας σπάνια κινηματογραφικά πλάνα από τα ταξίδια της Κρίστι στη Μέση Ανατολή με τον δεύτερο σύζυγό της, αρχαιολόγο Μαξ Μάλοουαν.

Η Αγκάθα Κρίστι με τον δεύτερο σύζυγό της, αρχαιολόγο Μαξ Μάλοουαν, σε παλαιότερη φωτογραφία από ταξίδι τους. Οι περιηγήσεις της συγγραφέως αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για αρκετά από τα μυθιστορήματά της. (Φωτογραφία: British Library)
Η Αγκάθα Κρίστι με τον δεύτερο σύζυγό της, αρχαιολόγο Μαξ Μάλοουαν, σε παλαιότερη φωτογραφία από ταξίδι τους. Οι περιηγήσεις της συγγραφέως αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για αρκετά από τα μυθιστορήματά της. (Φωτογραφία: British Library)

Το πραγματικό ταξίδι που ενέπνευσε το Όριεντ Εξπρές

Ξεχωριστή θέση στην έκθεση κατέχει η αναπαράσταση του θρυλικού Όριεντ Εξπρές, του τρένου που συνδέθηκε με ένα από τα διασημότερα μυθιστορήματα της Κρίστι, το «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές».

Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκεται ένα αυθεντικό διαφημιστικό φυλλάδιο από το ταξίδι που πραγματοποίησε η συγγραφέας το 1931.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της διαδρομής, το τρένο ακινητοποιήθηκε για 24 ώρες εξαιτίας πλημμύρας, προσφέροντας στην Κρίστι μια εμπειρία που συνδέθηκε με τη δημιουργία της περίφημης ιστορίας της.

Σε επιστολή προς τον δεύτερο σύζυγό της, η συγγραφέας περιέγραφε με ενθουσιασμό την περιπέτειά της, γράφοντας: «Αγαπημένε μου, τι ταξίδι!».

Μια φορητή γραφομηχανή Remington, από τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στο αφιέρωμα για τη ζωή και το έργο της Αγκάθα Κρίστι στη Βρετανική Βιβλιοθήκη. (Φωτογραφία: British Library)
Μια φορητή γραφομηχανή Remington, από τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στο αφιέρωμα για τη ζωή και το έργο της Αγκάθα Κρίστι στη Βρετανική Βιβλιοθήκη. (Φωτογραφία: British Library)

Η γυναίκα πίσω από τη «Βασίλισσα του Εγκλήματος»

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης γραφομηχανές, οικογενειακά πορτρέτα, πρώιμα χειρόγραφα και σημειωματάρια με ιδέες και σχεδιαγράμματα για γνωστά μυθιστορήματα, ορισμένα από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

Ο δισέγγονος της συγγραφέως και διευθύνων σύμβουλος της Agatha Christie Ltd, Τζέιμς Πρίτσαρντ, υποστηρίζει ότι η προγιαγιά του δεν έλαβε πάντοτε την αναγνώριση που της άξιζε.

Όπως σημειώνει, η τεράστια εμπορική επιτυχία της ενδέχεται να συνέβαλε στην υποτίμηση της λογοτεχνικής της αξίας, ενώ θέτει και το ερώτημα κατά πόσο το φύλο της επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το έργο της.

«Οι περισσότεροι τη γνωρίζουν μέσα από τα βιβλία της, αλλά ελάχιστοι σκέφτονται τη γυναίκα πίσω από αυτά», επισημαίνει, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η έκθεση θα βοηθήσει το κοινό να γνωρίσει καλύτερα την προσωπικότητά της.

Η έκθεση «Agatha Christie: A World of Mystery» θα φιλοξενείται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου από τις 30 Οκτωβρίου 2026 έως τις 20 Ιουνίου 2027, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στη ζωή και στη δημιουργική διαδικασία της γυναίκας που άλλαξε για πάντα την αστυνομική λογοτεχνία.

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