Ξέσπασε η Ελένη Ράντου για AI φωτογραφία με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»

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Ελένη Ράντου
Φωτογραφία: Instagram/eleni_rantou
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Πρόσφατα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μία φωτογραφία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, η οποία έχει δημιουργηθεί με την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε αυτή, ο σπουδαίος καλλιτέχνης απεικονίζεται στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν έντονα και άμεσα, ενώ το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, η Ελένη Ράντου έδωσε τη δική της απάντηση.

Η επιτυχημένη ηθοποιός, η οποία συμπορεύεται με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου για πάνω από 30 χρόνια, τόνισε στο κείμενο που ανήρτησε στο προφίλ της στο Facebook ότι: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο». 

Συγκεκριμένα, η Ελένη Ράντου έγραψε: «Και με όλα αυτά διδάσκομαι ακόμα για την ανθρώπινη και όχι μόνο φύση… Η ευγένεια και η καλογουστιά σε σχέση με τη χυδαιότητα και τη κακογουστιά εκτός απο την προφανή διαφορά έχουν και μια ακόμα.

Η ευγένεια και το καλό γούστο έχουν ταβάνι. Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο. Ζήτω και στο ai που δίνει βήμα και εικόνα στις πιο διεστραμμένες φαντασιώσεις. Μπράβο. Κερδίσατε ένα κλικ! Στη χυδαιότητα!». 

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