Λυδία Κονιόρδου: «Ήταν μία διαρκής ενόχληση αυτό το πράγμα – Πολύ οδυνηρό και τραυματικό»

Η Λυδία Κονιόρδου παραχώρησε συνέντευξη στο «Πρωινό». Η καταξιωμένη καλλιτέχνις, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, τοποθετήθηκε για το θέμα του σεβασμού στις γυναίκες και για τη συμπερίληψή τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λεκτική βία και στις χειρονομίες που βίωσε ως παιδί.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Λυδία Κονιόρδου είπε: «Ο σεβασμός στις γυναίκες και η συμπερίληψή τους επί ίσοις όροις σε αυτό που συμβαίνει στη κοινωνία, πάει χειρότερα. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα, πολύ δουλειά, όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά και οι άνδρες στο πλευρό τους».

«Ήταν χυδαίος ο τρόπος που “πειράζανε” τα κορίτσια»

Σε άλλο σημείο, η επιτυχημένη ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Σαν παιδί έχω βιώσει λεκτική βία, βέβαια. Ήταν μία διαρκής ενόχληση αυτό το πράγμα. Στο τρένο, στο λεωφορείο, όπου υπήρχε στριμωξίδι, υπήρχαν οι εφαψίες».

«Πολύ οδυνηρό, πολύ τραυματικό και λεκτικά στον δρόμο, αλλά και με χειρονομίες… Ήταν χυδαίο. Ήταν χυδαίος ο τρόπος που “πειράζανε” τα κορίτσια. Μέσα από τη δουλειά μας προσπαθούμε να ανοίξουμε παράθυρα στη συνείδηση των ανθρώπων. Μέσα από το έργο της “Φόνισσας”, που είναι ακριβώς μία γυναίκα κακοποιημένη», συνέχισε στη συνέντευξή της η Λυδία Κονιόρδου.