Μαρούσι: Ουρές στο «The Mall Athens» για τα εγκαίνια του καταστήματος της «Victoria’s Secret» – Δείτε βίντεο

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Το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα μεγάλα εγκαίνια του καταστήματος της «Victoria’s Secret» στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο «The Mall Athens». Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες έγινε και η επίδειξη μόδας, η οποία για ακόμα μία φορά ενθουσίασε το κοινό.

Από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το κατάστημα της γνωστής εταιρίας, περιμένοντας με ανυπομονησία να ανοίξει τις πόρτες του.

Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί κανείς να διακρίνει το μέγεθος της ανταπόκρισης του κόσμου στο άνοιγμα του καταστήματος της «Victoria’s Secret» στο «The Mall Athens».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, φίλοι της διάσημης εταιρίας συγκεντρώθηκαν στο νέο κατάστημα, προκειμένου να γιορτάσουν όλοι το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στην Αθήνα.

Ανάμεσά τους ήταν: η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Άννα Θεοδωρίδη, η Ελένη Βουλγαράκη και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.