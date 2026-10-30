Ρωσία: Κλείνει η ανεξάρτητη εφημερίδα Novaya Gazeta έπειτα από πιέσεις των μυστικών υπηρεσιών

Την αναστολή της λειτουργίας της ανακοίνωσε η ιστορική ανεξάρτητη ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta, καταγγέλλοντας ότι οι ρωσικές αρχές και οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας εξανάγκασαν τη συντακτική της ομάδα να σταματήσει τη δημοσιογραφική της δραστηριότητα. Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας εφημερίδας που αποτέλεσε για δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία.

«Η Novaya Gazeta παύει να υπάρχει», δήλωσε ο αρχισυντάκτης της, Σεργκέι Σοκόλοφ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (30/10) στο YouTube.

«Οι ρωσικές αρχές, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, ανάγκασαν τη συντακτική ομάδα να τερματίσει τη δουλειά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η εφημερίδα, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τη Μόσχα «ξένος πράκτορας», βρισκόταν αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου στη Ρωσία έχουν ενταθεί δραματικά μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

«Στις 9 Νοεμβρίου θα σβήσουμε τα φώτα»

Ο Σοκόλοφ περιέγραψε με ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια το τέλος της εφημερίδας, ανακοινώνοντας ότι η οριστική διακοπή της λειτουργίας της θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου.

«Η Novaya Gazeta δολοφονήθηκε. Στις 9 Νοεμβρίου θα σβήσουμε τα φώτα στο σπίτι μας, όπου ζήσαμε επί 30 χρόνια. Θα κλείσουμε τους διακομιστές και θα φύγουμε», δήλωσε.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανάκριση του ίδιου από τις ρωσικές αρχές και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης που αφορά συνάδελφό του.

Η σύλληψη δημοσιογράφου και οι έρευνες στο σπίτι του αρχισυντάκτη

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο δημοσιογράφος Όλεγκ Ρολντούγκιν, ο οποίος συνελήφθη τον Απρίλιο και κατηγορήθηκε για «παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες».

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες, ενώ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA, ο δημοσιογράφος έχει δηλώσει αθώος.

Ο Ρολντούγκιν παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό εν αναμονή της δίκης του, με το μέτρο να έχει παραταθεί έως τις 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη Novaya Gazeta.

Η εφημερίδα που συνδέθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης

Η Novaya Gazeta υπήρξε επί δεκαετίες ένα από τα ελάχιστα ανεξάρτητα δημοσιογραφικά μέσα που συνέχισαν να λειτουργούν στη Ρωσία.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η εφημερίδα περιόρισε τη δραστηριότητά της εντός της χώρας, ενώ την ίδια χρονιά οι αρχές ανακάλεσαν την άδεια λειτουργίας της ως μέσου ενημέρωσης.

Το 2021, ο τότε αρχισυντάκτης της, Ντμίτρι Μουράτοφ, τιμήθηκε από κοινού με το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του να προστατεύσει την ελευθερία της έκφρασης.

Η ανακοίνωση για το οριστικό κλείσιμο της Novaya Gazeta αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη Ρωσία, όπου η καταστολή των επικριτικών μέσων ενημέρωσης έχει οδηγήσει τη συντριπτική πλειονότητα των ανεξάρτητων δημοσιογράφων στην εξορία.