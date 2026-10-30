Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε γυναίκα που χτύπησε με σκουπόξυλο τον γάτο του γείτονά της

Μία γυναίκα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών, με 3ετή αναστολή, από το Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, καθώς χτύπησε με μεταλλικό κοντάρι σκούπας τον γάτο τού γείτονά της και τον τραυμάτισε.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαστική αίθουσα μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη του γάτου.

Το περιστατικό φαίνεται πως συνέβη τον Οκτώβριο του 2024, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία, από το χτύπημα ο γάτος υπέστη συντριπτικό κάταγμα στη δεξιά πίσω κνήμη και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τοποθέτηση μεταλλικής πλάκας για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχη την γυναίκα, με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, για κακοποίηση ζώου συντροφιάς, φθορά ξένης ιδιοκτησίας (συνδεόμενη με τα έξοδα επέμβασης και νοσηλείας του γάτου), όπως επίσης για εξύβριση και απειλή, πράξεις που, σύμφωνα με την καταγγελία, συνδέονται με φράσεις που απηύθυνε η γυναίκα στον ιδιοκτήτη, μετά το περιστατικό.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τον τραυματισμό του γάτου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ