Συνεχίζονται οι τηλεφωνικές απάτες από «υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ»: Επιτήδειος ζήτησε από γυναίκα να βάλει σκεύος με νερό στο μάτι της κουζίνας για να «μετρήσει» την τάση

Πονοκέφαλο αποτελούν οι απάτες, με τους δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Η εφευρετικότητα των κακοποιών, μπορεί να ξεγελάσει τον οποιονδήποτε. Οι επιτήδειοι δεν σταματούν να αναζητούν υποψήφια θύματα και να αποσπούν είτε χρήματα είτε κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Μία χαρακτηριστική περίπτωση παραλίγο εξαπάτησης, με το θύμα – ευτυχώς – να καταλαβαίνει την απάτη, φέρνει στο φως ο enikos.gr.

Το μεσημέρι της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, μία γυναίκα δέχθηκε κλήση στο κινητό της από έναν δήθεν υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Ο άνδρας, που ήταν ευγενικός και πειστικός, μιλούσε στη γυναίκα μέχρι εκείνη να φτάσει στο σπίτι της. Ακολούθησε κλήση στο σταθερό της τηλέφωνο.

Ο άνδρας, περίπου 45 ετών, λέει στη γυναίκα ότι από ένα λάθος υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ κάηκε καλώδιο υψηλής τάσης και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για όλο το τετράγωνο. Στη συνέχεια ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει είτε online καταμέτρηση ρεύματος ή να μεταβεί στο σημείο συνεργείο, αλλά τότε το διαμέρισμα της γυναίκας θα μείνει χωρίς ρεύμα για 2 με 3 ημέρες .

Η γυναίκα έχει καταλάβει ότι πρόκειται για απάτη, ωστόσο δεν κλείνει το τηλέφωνο και επιλέγει να καταγράψει τον κακοποιό. Του λέει λοιπόν να γίνει online καταμέτρηση ρεύματος. Τότε ο άνδρας ζητεί να του πει αν αναβοσβήνουν λαμπάκια στον πίνακα ελέγχου του σπιτιού και να ανάψει το μάτι της κουζίνας στο 2 και να βάλει ένα σκεύος με νερό. Όλα αυτά για να «τσεκάρει» την τάση του ρεύματος.

Η γυναίκα συνεχίζει να «παίζει» το παιχνίδι του. Προσποιείται ότι υπακούει και κάνει ψεύτικους θορύβους για να τον πείσει.

Να σημειωθεί ότι όσο ο κακοποιός κάνει την υποτιθέμενη καταμέτρηση την έχει στην… αναμονή με ηχητικό. Μετά ζητεί να κλείσει την κουζίνα και να αφαιρέσει οτιδήποτε μεταλλικό, όπως κοσμήματα, και να τα ακουμπήσει σε ένα τραπεζάκι.

Έπειτα από όλη αυτή τη διαδικασία, ο «ειδικός» λέει στη γυναίκα ότι «κατέβασε την τάση στο 50%» και μπορεί πλέον να κινηθεί με ασφάλεια εντός του σπιτιού της. Μετά, της ζητεί να την καλέσει στο κινητό γιατί θα προκαλέσουν μπλακ άουτ, οπότε μην χαθεί η επικοινωνία τους. Μάλιστα, της λέει να καταγράψει και να πει πόσες ηλεκτρικές συσκευές και ποιες υπάρχουν στο σπίτι, ώστε εάν πάθουν κάτι από το μπλακ άουτ, να αποζημιωθεί.

Στη συνέχεια, όταν το κινητό που του έδωσε η γυναίκα το σήκωσε ένας άντρας, ο απατεώνας τερμάτισε την κλήση.

Οι συγκεκριμένες απάτες βρίσκονται σε έξαρση με δεκάδες περιπτώσεις κάθε μέρα και οι πολίτες χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μπορεί σε αυτή την περίπτωση το θύμα των επιτήδειων να το κατάλαβε, αλλά σε πλείστες άλλες οι απατεώνες έχουν πετύχει τον σκοπό τους, αποκομίζοντας κέρδη.