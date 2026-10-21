Cyber Greece 2026: Εθνική ασφάλεια – κρίσιμες υποδομές στην εποχή των υβριδικών απειλών – Μέρος Α’

Πάνω από χίλιες σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις δέχεται κατά μέσο όρο η Ελλάδα κάθε ημέρα. Το αποκάλυψε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής – Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ, Υποστράτηγος Βασίλειος Χατζηδάκης, στην ενότητα «Εθνική ασφάλεια – κρίσιμες υποδομές στην εποχή των υβριδικών απειλών» του 6ου Cyber Greece 2026, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Χρήστος Μαζανίτης.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο Υποστράτηγος Χατζηδάκης περιέγραψε ένα πεδίο όπου η γραμμή ανάμεσα σε ειρήνη και πόλεμο είναι δυσδιάκριτη. «Καλούμαστε να επιχειρούμε σαν να πολεμάμε σε περίοδο ειρήνης», είπε. Όπως εξήγησε, το κλειστό επιχειρησιακό δίκτυο των Ενόπλων Δυνάμεων προστατεύεται όλο το 24ωρο σαν να ήταν συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Ζήτησε επίσης οι εταιρείες πληροφορικής να γίνουν «στρατηγικοί εταίροι» και όχι απλοί προμηθευτές, και ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις ζητούν πλέον πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων που αγοράζουν. Για το ανθρώπινο δυναμικό, σημείωσε ότι οι νέοι αξιωματικοί του Διακλαδικού Σώματος Πληροφορικής έχουν κατά μέσο όρο περίπου 3.800 ώρες ακαδημαϊκής εκπαίδευσης πριν ορκιστούν. Τη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας τη χαρακτήρισε «απόλυτη», με το ΓΕΕΘΑ να λειτουργεί ως ένας από τους επιχειρησιακούς βραχίονές της.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, υπογράμμισε ότι οι υβριδικές απειλές δεν είναι μονοδιάστατες. Μια επίθεση μπορεί να συνδυάζει πλήγμα σε πληροφοριακά συστήματα, μαζικές μεταναστευτικές ροές και πίεση στον χρηματοοικονομικό τομέα ή στην υγεία. Η απάντηση, κατά τον ίδιο, περνά από την προσέγγιση «whole of government» και «whole of society». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την κρίση του Έβρου το 2020. Τότε, όπως είπε, ο αντίπαλος διέδωσε μέσω bots ψευδή περιστατικά, όπως αυτό της «μικρής Μαρίας». Η διάψευση ήρθε από ανθρώπινες πηγές πληροφοριών, κάτι που όπως τόνισε αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος παραμένει «in the loop». Με την επίσκεψη των ηγετών της ΕΕ στον Έβρο, η κρίση που ο αντίπαλος ήθελε διμερή έγινε ευρωπαϊκή.

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Τριαντάφυλλος Καρατράντος, σημείωσε ότι οι οδηγίες CER και NIS2 υποχρεώνουν για πρώτη φορά τα κράτη να αποκτήσουν εθνική στρατηγική και εθνική εκτίμηση κινδύνων. Κατά τον ίδιο, η Ελλάδα εμφανίζει υψηλό βαθμό συμμόρφωσης. Υπογράμμισε ότι η παραπληροφόρηση είναι σχεδόν προαπαιτούμενο μιας ολοκληρωμένης υβριδικής επιχείρησης, γιατί πολλαπλασιάζει τον αντίκτυπο μιας κυβερνοεπίθεσης. Τα σημάδια πρέπει να εντοπίζονται έγκαιρα, «πριν μας δείξουν την ουρά τους». Προειδοποίησε μάλιστα ότι ένας τρίτος θα μπορούσε να στήσει υβριδική εκστρατεία και να τη χρεώσει σε άλλη χώρα, οδηγώντας δύο κράτη σε σύγκρουση.

Ο Γιώργος Μενεξής, CEO της SCYTALYS (EFA GROUP), εστίασε στη διαλειτουργικότητα. Η πληροφορία υπάρχει, είπε, αλλά το δύσκολο είναι να συλλεχθεί από στρατιωτικούς και πολιτικούς φορείς ώστε να γίνει έγκαιρη ανίχνευση και πρόβλεψη. Τόνισε ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία, που ήδη εξάγει σε όλες τις ηπείρους, μπορεί να δώσει εθνικές λύσεις τεχνολογικής κυριαρχίας. Σημείωσε επίσης ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει red teaming σε ένα επιχειρησιακό σύστημα αεράμυνας ή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Γι’ αυτό, όπως ανέφερε, η εταιρεία επένδυσε με ίδια κεφάλαια σε digital twins, όπου δοκιμάζονται η ανθεκτικότητα και η εκπαίδευση των blue teams απέναντι σε απειλές που αλλάζουν καθημερινά.

Το Cyber Greece 2026 «Υβριδικές Απειλές: Το νέο τοπίο» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καθώς και με την ευρεία υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών της αγοράς. Diamond χορηγός του συνεδρίου είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως Platinum χορηγοί συμμετέχουν οι εταιρείες OBRELA και BRIGHT GROUP. Την κατηγορία των Golden χορηγών στελεχώνουν οι ADACOM και inDigital, ενώ Silver χορηγοί είναι οι HUAWEI, NEUROSOFT και Netcompany. Στο πλευρό του συνεδρίου ως Χορηγοί βρίσκονται οι εταιρείες Τ, ΑΔΜΗΕ, Olympios, EFAGROUP και Cognyte LUMINAR, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται επιπλέον με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ. Χορηγοί επικοινωνίας που καλύπτουν και προβάλλουν το συνέδριο είναι οι realfm97.8, Realnews, Real.gr, ENIKOS και enikonomia.gr.