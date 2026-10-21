Αθήνα: Έκλεψαν καλώδια χαλκού από ανελκυστήρα πολυκατοικίας – «Είμαι 91 ετών και μου είναι αδύνατο να ανέβω», λέει κάτοικος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Χωρίς ανελκυστήρα έχει μείνει πολυκατοικία στην οδό Κοδριγκτώνος, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άγνωστοι αφαίρεσαν τα καλώδια ηλεκτροδότησής του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα των ενοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τον Alpha, οι δράστες, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν σε συμμορία που πραγματοποιεί κλοπές χαλκού, έκοψαν το μεταλλικό πλέγμα του ανελκυστήρα, ανοίγοντας μια οπή από την οποία τράβηξαν και αφαίρεσαν τα καλώδια.

Η Εψίμου-Μανάβη, δικηγόρος και διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, ανέφερε ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν την Παρασκευή, όταν ο ανελκυστήρας σταμάτησε να λειτουργεί. Περιγράφοντας όσα ακολούθησαν, δήλωσε: «Το βράδυ της Κυριακής άκουσα έντονους θορύβους. Εκ των υστέρων καταλάβαμε πως ήταν το σύρμα από τον χαλκό που είχε πέσει όλο πάνω στο ταβάνι του ασανσέρ».

Η ακινητοποίηση του ανελκυστήρα έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στους ηλικιωμένους ενοίκους, οι οποίοι δυσκολεύονται να μετακινηθούν μεταξύ των ορόφων.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία 91χρονου κατοίκου του τέταρτου ορόφου, ο οποίος περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει: «Κατοικώ στον τέταρτο όροφο, είμαι 91 ετών και είναι αδύνατο, όταν κατέβω κάτω, να ανέβω. Θέλω μία ώρα να ανέβω τέσσερις ορόφους».