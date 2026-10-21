Κάλας σε Φιντάν: «Πάγια θέση της ΕΕ ότι το τουρκολυβικό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών»

Την αμετάβλητη θέση της ΕΕ ότι «το τουρκολυβικό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών», επανέλαβε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στις Βρυξέλλες, με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και ο Χακάν Φιντάν είχαν μια «εκτενή συζήτηση για μια σειρά ζητημάτων». Όπως αναφέρει η ίδια η κ. Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», εκτός από το τουρκολυβικό μνημόνιο, στο επίκεντρο βρέθηκε το Κυπριακό, οι υβριδικές απειλές της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της στο «Χ», η κ. Κάλας αναφέρει τα εξής:

«Οι σχέσεις καλής γειτονίας και η προώθηση της διαδικασίας διευθέτησης του Κυπριακού είναι ύψιστης σημασίας. Έθεσα το ζήτημα της χθεσινής ψηφοφορίας στη Λιβύη σχετικά με ένα Μνημόνιο Συνεννόησης για θαλάσσια ζητήματα με την Τουρκία και τόνισα ότι αυτό παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

Όσον αφορά την επικίνδυνη κλιμάκωση της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου. Τόσο η ΕΕ όσο και η Τουρκία υποστηρίζουν τη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Συζητήσαμε επίσης τις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο και στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη αποτελούν κλασικό παράδειγμα τακτικών τρομοκρατίας και πρέπει να σταματήσουν. Στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν καθιστά τη ναυσιπλοΐα επικίνδυνη και δαπανηρή. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί, χωρίς την επιβολή διοδίων ή άλλων τελών».