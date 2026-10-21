Έκρηξη σε κτίριο στον Κολωνό: «Είχαν Άγιο οι τέσσερις τραυματίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του αστυνομικού» λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος

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Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη στον Κολωνό, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Πρόκειται για δύο πολίτες και δύο αστυνομικούς, εκ των οποίων ο ένας θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή του.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, οι δύο πολίτες και η αστυνομικός που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» φέρουν ελαφρά τραύματα από θραύσματα στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ έχουν πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον τους.

Ο δεύτερος αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, έχοντας επίσης τραυματιστεί από θραύσματα.

Η ενημέρωση του Γιαννάκου

«Τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη στον Κολωνό εκτός κινδύνου.

Τρεις τραυματίες από την έκρηξη στον Κολωνό μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό: δύο πολίτες και μία αστυνομικός, που είναι ελαφρά τραυματίες από θραύσματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Έχουν άριστη επικοινωνία.

Ένας τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, τραυματισμένος και αυτός από θραύσματα.

Θα χρειαστεί μία χειρουργική επέμβαση και όλα θα πάνε καλά.

Δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Είχαν Άγιο οι τέσσερις τραυματίες».