Για ρωσοφοβία κατηγορεί την Εσθονία η Μαρία Ζαχάροβα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

«Αν η Εσθονία σκοπεύει πράγματι να κλείσει τα σύνορά της με τη Ρωσία, αυτό θα αποτελέσει άλλη μια εκδήλωση ρωσοφοβίας», υποστήριξε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

«…Εάν αυτά είναι τα πραγματικά τους σχέδια, τότε αυτά εντάσσονται σε ένα ακόμη κύμα επιθετικής και ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας», τόνισε η Ζαχάροβα στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Κλείνουν τα συνοριακά περάσματα

Ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών,Μάργκους Τσάκνα, δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα του θα κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου, μετά από μια φερόμενη απόπειρα δολιοφθοράς σε εσθονική αμυντική εταιρεία, για την οποία το Ταλίν επέρριψε την ευθύνη στη Μόσχα.