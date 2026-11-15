Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε παιδί 18 μηνών που κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό

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Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένα παιδί 18 μηνών έχασε τη ζωή του έπειτα από περιστατικό κατάποσης βενζίνης στη Νέα Αλικαρνασσό. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), το παιδί κατέληξε.

Το παιδί μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών να κινητοποιείται άμεσα.

Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν. Στη συνέχεια, το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα κρίσιμη.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του βρίσκονταν μπροστά στις προσπάθειες των γιατρών να σώσουν το παιδί τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη.