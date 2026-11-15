Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε παιδί 18 μηνών που κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό

Παιδί 18 μηνών πέθανε στο ΠΑΓΝΗ, έπειτα από περιστατικό κατάποσης βενζίνης στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια το διασωλήνωσαν, ωστόσο το παιδί κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

παγνη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα παιδί 18 μηνών έχασε τη ζωή του στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από περιστατικό κατάποσης βενζίνης στη Νέα Αλικαρνασσό.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ και διασωλήνωση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.
  • Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί κατέληξε, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ήρθε σε επαφή με το καύσιμο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένα παιδί 18 μηνών έχασε τη ζωή του έπειτα από περιστατικό κατάποσης βενζίνης στη Νέα Αλικαρνασσό. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), το παιδί κατέληξε.

Το παιδί μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών να κινητοποιείται άμεσα.

Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν. Στη συνέχεια, το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα κρίσιμη.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του βρίσκονταν μπροστά στις προσπάθειες των γιατρών να σώσουν το παιδί τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ