Ροναλντίνιο: Επέστρεψε στα 46 του με τη φανέλα της Ραβένα στον αγώνα με τη Φορλί

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Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Ραβένα στην αναμέτρηση με τη Φορλί, για την τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Ο 46χρονος Βραζιλιάνος, ο οποίος διατηρεί και μετοχική συμμετοχή στον ιταλικό σύλλογο, βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα της Ραβένα, με τους φιλάθλους να τον αποθεώνουν σε κάθε επαφή του με την μπάλα. Παράλληλα, οι συμπαίκτες του προσπαθούσαν να τον τροφοδοτούν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Πριν από την επιστροφή του, ο Ροναλντίνιο είχε εκφράσει την επιθυμία να σκοράρει απέναντι στη Φορλί, αναφέροντας ότι ένα τέτοιο γκολ θα είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, καθώς θα του θύμιζε το τέρμα που είχε πετύχει κόντρα στην Ίντερ.

Ο Βραζιλιάνος έχει θέσει ως προσωπικό στόχο να φτάσει τα 300 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα. Όταν σταμάτησε να αγωνίζεται, το 2015, είχε συμπληρώσει 299 τέρματα και πλέον επιδιώκει να πετύχει ένα ακόμη, ώστε να φτάσει στον συγκεκριμένο αριθμό.

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Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Ντίντα, στενός φίλος του Ροναλντίνιο και πρώην συμπαίκτης του στη Μίλαν. Οι δύο Βραζιλιάνοι είχαν κατακτήσει μαζί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002.