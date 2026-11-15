Volley League: Στο τάι μπρέικ ο ΠΑΟ τον Ολυμπιακό σε συγκλονιστικό ματς – Δείτε βίντεο

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Ύστερα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με ένταση, μεγάλες εναλλαγές στο σκορ, εντυπωσιακές φάσεις σε άμυνα κι επίθεση κι απίστευτες ανατροπές, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον Ολυμπιακό στο τάι-μπρέικ (3-2 σετ) στο κεκλεισμένων των θυρών κλειστό του Μετς και πήρε το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» της 4ης αγωνιστικής στην Α1/Volley League Ανδρών.

Ένα απίθανο παιχνίδι, αντάξιο της λαμπρής Ιστορίας των δύο μεγάλων ομάδων του ελληνικού βόλεϊ, που… ακριβώς επειδή πήγε στο τάι-μπρέικ κι «έσπασαν» οι βαθμοί σε 2-1, έδωσε την ευκαιρία στον τρομερό φέτος Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, να πιάσει θέση μόνος στο… ρετιρέ της βαθμολογίας έπειτα από 4 «στροφές» στην κανονική περίοδο.

Τα σετ: 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 22-25, 15-12) σε 147′.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάντσουκ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντμίτρο Γιάντσουκ που «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού με δύο άσσους στο 5ο σετ και τρομερή εμφάνιση από τον Θοδωρή Βουλκίδη, οι «πράσινοι» άντεξαν στην απίστευτη πίεση που προσέφερε το ντέρμπι.

Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα και πήρε μικρά προβαδίσματα, τα οποία όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να «επιστρέψουν» και να πάρουν εντέλει το σετ με 25-22.

Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο στο δεύτερο σετ, το οποίο κατέκτησε με 25-22, εκμεταλλευόμενος την αποτελεσματικότητά του στο μπλοκ και τα λάθη των γηπεδούχων. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν φτάσει να προηγούνται ακόμη και με έξι πόντους, διατηρώντας σημαντική απόσταση μέχρι το τέλος, παρά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να επιστρέψει.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο τρίτο σετ. Με τον Βουλκίδη να δίνει λύσεις από το σερβίς και τον Γκάσμαν να πετυχαίνει διαδοχικούς άσσους, ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον έλεγχο και έφτασε στο 25-21, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα στα σετ. Ο Γιάντσουκ και ο Νίλσεν συνέβαλαν επιθετικά, ενώ καθοριστικές ήταν και οι παρεμβάσεις του Σπίριτο στο μπλοκ.

Το τέταρτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 17-13, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε, πίεσε από τη γραμμή του σερβίς και επέστρεψε στη διεκδίκηση του σετ, το οποίο πήρε εντέλει με 25-22, χάρις στους Χέινς και Σπένσερ.

Στο τάι-μπρέικ, οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο σ’ όλη τη… διαδρομή. Τα λάθη που έκανε, ωστόσο, ο Ολυμπιακός στο φινάλε και οι δύο άσσοι του Γιάντσουκ, διαμόρφωσαν τα δεδομένα υπέρ του Παναθηναϊκού που «έκλεισε» το σετ στο 15-12 και πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη.

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 15 άσσους, 58 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσσους, 40 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 44 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 9 (4/7 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 18 (11/29 επ., 6 άσσοι, 1 μπλοκ, 38% υπ. – 19% άριστες), Νίλσεν 19 (19/38 επ.), Καρλ 16 (14/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. – 30% άριστες), Βουλκίδης 11 (8/14 επ., 3 άσσοι), Σπίριτο 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ) / Χανδρινός (λ, 38% υπ. – 12% άριστες), Κασαμπαλής, Ανδρεόπουλος 1 (1/1 επ.), Πρωτοψάλτης 1 (1/3 επ.).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αλμπέρτο Τζουλιάνι): Ατανάσοφ 13 (9/24 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 24% υπ. – 4% άριστες), Πιτακούδης 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ), Έλντερ 13 (7/9 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Μπαράνοβιτς 3 (3 άσσοι), Χέινς 15 (11/24 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ρερς 8 (7/14 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. – 18% άριστες) / Τζιάβρας (λ, 47% υπ. – 32% άριστες), Χασμπάλα, Κωτσάκης 1 (1/1 επ.), Ράπτης 5 (3/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ).