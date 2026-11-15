Η Δανία συνέτριψε 4-1 την Πορτογαλία και χάλασε το αποχαιρετιστήριο πάρτι για Ρονάλντο – Δείτε βίντεο

Στη βραδιά που το κοινό της Μπράγκα και οι παίκτες της εθνικής Πορτογαλίας ήθελαν να τιμήσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο με αφορμή την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της χώρας του, γεμίζοντας το “Stadio Municipal” με το Νο7 (νούμερο που πήρε για πρώτη φορά ο Φορμπς), η Δανία επεφύλασσε μία δυσάρεστη έκπληξη στους Πορτογάλους, τους οποίους συνέτριψε με 4-1 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της League A.

Αποτέλεσμα που έβαλε φωτιά σε όλες τις θέσεις του γκρουπ, αφού όλα πλέον είναι.. ανοικτά απ’ την 1η έως και την 3η θέση και τα πάντα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική.

Οι Δανοί προηγήθηκαν με 4-0 με τα τέρματα των (90’+3′ Μπερνάρντο Σίλβα – 43′ πέν. Χόιμπιεργκ (43′, πέναλτι), Χόιλουντ (50′, 57′) και Άντερσεν (75′), ενώ οι Πορτογάλοι μείωσαν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με το τέρμα του Μπερνάρντο Σίλβα.

Σουηδία και Αυστρία ανεβήκαν στη League A

Την ίδια ώρα η Σουηδία, με τη νίκη της επί της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης με 3-2 και η Αυστρία με την επικράτησή της επί της Ιρλανδίας με 1-0, εξασφάλισαν ακι μαθηματικά τις πρώτιές στον 4ο και 3ο όμιλο της League B αντίστοιχα κι εξασφάλισαν την άνοδό τους στη League Α της επόμενης διοργάνωσης του Nations League.