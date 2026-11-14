Η Realnews αυτής της Κυριακής (15/11/2026)

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Με τίτλο: «”Μπλόκο” στους αχυρανθρώπους» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Η εφημερίδα αποκαλύπτει το σχέδιο της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα δίνει προτεραιότητα σε υποθέσεις στις οποίες η ταχεία αύξηση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών συμπίπτει με αλλαγές στους επικεφαλής των ύποπτων εταιρειών.

– Στο στόχαστρο θα μπουν άτομα που αναλαμβάνουν κατά καιρούς τη διοίκηση πολλών διαφορετικών επιχειρήσεων, οι οποίες ανοιγοκλείνουν ανά τακτά διαστήματα.

– Στη μάχη κατά των επιτήδειων μπαίνει εξειδικευμένη ομάδα στελεχών με πείρα στις «σκοτεινές» εταιρικές και τραπεζικές συναλλαγές.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Αλλαγή ρότας από την Αγκυρα. Ολο το διπλωματικό παρασκήνιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία εμφανίζεται να μην έχει ενστάσεις για ένα έργο που την παρακάμπτει. Ο συντονισμός Ελλάδας-Γαλλίας και η συνεργασία των δύο χωρών για τα βήματα υλοποίησης του έργου οδήγησαν την Τουρκία σε αναδίπλωση.

– ”Γνώριζαν ότι έρχονται διώξεις”. Πώς λειτουργούσε το δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Οι εγκέφαλοι της υπόθεσης φοροδιαφυγής-μαμούθ είχαν ειδοποιηθεί ότι θα συλληφθούν και διέφυγαν στο εξωτερικό. Δικηγόρος, λογιστής και δύο επιχειρηματίες στην αρχηγική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης. Ποιοι προφυλακίστηκαν. «Είμαστε θύματα, όχι εγκληματίες», δηλώνουν στην «R» κατηγορούμενοι ως διαχειριστές στις εταιρείες- «φαντάσματα».

– Πότε και πόσο θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης. Ποιοι ασφαλισμένοι κινδυνεύουν μετά το 2030 και τι αναμένεται στη συνέχεια.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Ολγα Κεφαλογιάννη, Μιλένα Αποστολάκη.

– Οδυσσέας Δήμας: Κάτω από τη… μπάρα των αναβολικών. Η ατζέντα με τα ονόματα αθλητών και τα σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοχή του αδελφού του Ελληνα ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

– Αστυνομικοί της Μυκόνου στην υπηρεσία του ”Mr Χωριάτικο”. Βροχή αποκαλύψεων στη δίκη για τη διακίνηση ναρκωτικών και την προστασία σε επιχειρήσεις συμφερόντων του Αγγελου Γιαννακόπουλου.