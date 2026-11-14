Δύσκολες στιγμές για τη Ζωή Κρονάκη – Απουσίασε για πρώτη φορά από την εκπομπή της – Τι αποκάλυψε ο Τάσος Ιορδανίδης

Χωρίς τη Ζωή Κρονάκη ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου η εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα, είπαμε;», με τον Τάσο Ιορδανίδη να ενημερώνει τους τηλεθεατές για τον λόγο που η συμπαρουσιάστριά του δεν βρέθηκε στο πλατό.

Όπως γνωστοποίησε ο ηθοποιός στην έναρξη της εκπομπής, η δημοσιογράφος βιώνει μια δύσκολη οικογενειακή στιγμή, καθώς έχει έρθει αντιμέτωπη με την απώλεια ενός προσώπου από το οικογενειακό της περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό χρειάστηκε να απουσιάσει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Απουσίασε για πρώτη φορά από την εκπομπή της

Ο Τάσος Ιορδανίδης επισήμανε ότι πρόκειται για την πρώτη απουσία της Ζωής Κρονάκη από την έναρξη της εκπομπής, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράσταση και την αγάπη όλων των συνεργατών της.

«Ξεκινάει ένα πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο για το “Καλημέρα, είπαμε”. Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της εκπομπής όπου η Ζωή δε θα είναι μαζί μας. Στο οικογενειακό της περιβάλλον βιώνουν αυτή τη στιγμή μία απώλεια. Η σκέψη όλων μας, η αγάπη μας είναι κοντά σου, Ζωούλα, σε σκεφτόμαστε, μας λείπεις πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο συμπαρουσιαστής της δεν θέλησε να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απώλεια, περιοριζόμενος να στείλει ένα μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης στη δημοσιογράφο, εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας της εκπομπής.