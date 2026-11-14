Βίντεο: Ανοιχτό μικρόφωνο «έκαψε» τον Αυστραλό Πρωθυπουργό στην COP31 – Η συνομιλία με υπουργό του και η ατάκα για το… «ανδρικό μόριο»

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Όταν τα «καυτά» θέματα της κλιματικής αλλαγής στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31) συνάντησαν τις προσωπικές ανησυχίες γύρω από την τεχνολογία, τα μικρόφωνα έπιασαν τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε και ένα υπουργό του σε μια ιδιωτική κουβέντα για τις επιπτώσεις του κινητού τηλεφώνου στα… πιο ευαίσθητα σημεία του ανδρικού σώματος.

Η «καυτή» συνομιλία

Ο 63χρονος Αυστραλός Πρωθυπουργός συνομιλούσε με τον υπουργό Κλιματικής Αλλαγής, Κρις Μπόουεν, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος στη σύνοδο της Τουρκίας την Παρασκευή, όταν αρχικά προειδοποίησε τον Μπόουεν να μην βάζει τη συσκευή στην τσέπη του σακακιού του, όπως δείχνει σχετικό βίντεο.

«Μπορεί να επηρεάσει τον καρδιακό ρυθμό σου», του είπε ο Αλμπανέζε, πριν η συζήτηση στραφεί στα κάτω μέρη του σώματος.

«Είμαι πιο προσεκτικός – σταμάτησα να το βάζω στην τσέπη του παντελονιού μου», απάντησε ο Μπόουεν.

«Εξαιτίας του πέους σου;», τον ρώτησε ο Αυστραλός Πρωθυπουργός, φαινομενικά αγνοώντας ότι η φωνή του καταγραφόταν από μικρόφωνο.

«Ναι, εξαιτίας του πέους μου, αυτό είναι μάλλον σημαντικό, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πιο σημαντικό από την καρδιά», απάντησε ο Μπόουεν, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.

«Λοιπόν, έτσι είναι» είπε ο Άντονι Αλμπανέζε, ξεσπώντας σε γέλια.

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Η επίσημη αντίδραση και τα επιστημονικά δεδομένα

Οι δύο πολιτικοί ξέσπασαν στη συνέχεια σε γέλια, χωρίς φαίνεται να γνωρίζουν ότι καταγράφονταν σε βίντεο κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για το κλίμα, COP31.

«Έκαναν μια πλάκα» στα διαλείμματα μεταξύ των συναντήσεων, δήλωσε αργότερα εκπρόσωπος του Αυστραλού Πρωθυπουργού.

Όπως αναφέρει η New York Post, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research το 2022, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται από τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να μειώσουν την ποιότητα του ανδρικού σπέρματος, επηρεάζοντας την κινητικότητά του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) των ΗΠΑ, δεν υπάρχουν οριστικές αποδείξεις ότι η διατήρηση ενός κινητού τηλεφώνου κοντά στη βουβωνική χώρα προκαλεί στυτική δυσλειτουργία.