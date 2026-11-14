Ρούμπιο: «Δεν υπάρχει ανάγκη για στρατιωτική δράση κατά του αποδυναμωμένου Ιράν – Ο οικονομικός πόνος αρκεί»

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Κατηγορηματικός ότι η οικονομική εξάντληση της Τεχεράνης καθιστά περιττή κάθε νέα στρατιωτική επιχείρηση εμφανίστηκε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας πως η Ουάσινγκτον έχει ήδη αποδυναμώσει καίρια το ιρανικό καθεστώς.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η ένταση στον Περσικό Κόλπο αναζωπυρώνεται.

«Οικονομικός πόνος» έναντι στρατιωτικών πληγμάτων

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή ότι η περαιτέρω αμερικανική στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν είναι περιττή, επειδή το οικονομικό πλήγμα που επιφέρουν οι ΗΠΑ στην αποδυναμωμένη Ισλαμική Δημοκρατία είναι ήδη τεράστιο.

Το σχόλιο του Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην οργάνωση Federalist Society, ενίσχυσε τη δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πόλεμος «στρατιωτικά έχει ουσιαστικά τελειώσει».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Και αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, ο οικονομικός πόνος που προκαλούμε σε αυτό το καθεστώς είναι τόσο μεγάλος που δεν υπάρχει ανάγκη για στρατιωτική δράση, επειδή τους έχουμε αποδυναμώσει πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι νίκη είναι να διασφαλίσουμε πως δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Ρούμπιο αναγνώρισε επίσης τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν βιώσει οι Αμερικανοί πολίτες ως αποτέλεσμα του πολέμου, ο οποίος εκτόξευσε το κόστος των καυσίμων και επηρέασε σχεδόν κάθε τομέα της παγκόσμιας οικονομίας.

Σημείωσε ότι θα ήταν εύκολο για τον Τραμπ να αγνοήσει την απειλή που συνιστά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να αποφύγει έναν αντιδημοφιλή πόλεμο και «να το αφήσει στον επόμενο για να ανησυχεί γι’ αυτό», προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε πως «δεν πρόκειται να το αφήσει αναπάντητο».

«Αλλά είναι σκληρό», κατέληξε ο Ρούμπιο. «Δεν είναι εύκολο και είναι δύσκολο. Και συχνά προκαλεί, ξέρετε, πόνο, οικονομικό πόνο και όχι μόνο. Οπότε το αναγνωρίζουμε αυτό».

Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για πλήγματα στο Μπαχρέιν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο ιρανικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που κατευθύνονταν προς το Μπαχρέιν, την ώρα που οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστήριζαν ότι έπληξαν ένα αμερικανικό σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο βασίλειο.

Οι ΗΠΑ διέψευσαν τον ισχυρισμό του Ιράν ότι έπληξε δύο εγκαταστάσεις ραντάρ στο Μπαχρέιν.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA επικαλέστηκε ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με την οποία η επίθεση κατά του συστήματος ραντάρ αποτελούσε απάντηση σε αμερικανικό πλήγμα εναντίον τηλεπικοινωνιακού πύργου στο νότιο ιρανικό λιμάνι Σίρικ, στην επαρχία Χορμοζγκάν.

Πρόκειται για την πρώτη αναφορά του Ιράν περί στοχοποίησης εγκατάστασης στο Μπαχρέιν από τον Σεπτέμβριο.

Έκρηξη δεξαμενόπλοιου από νάρκη

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG) προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη, προκαλώντας έκρηξη, ενώ επιχειρούσε να διαπλεύσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA.

Οι IRGC ανέφεραν ότι το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις κατά τη διέλευσή του από το ανατολικό τμήμα των Στενών, ωστόσο ο ισχυρισμός δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι τον Οκτώβριο καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός περιστατικών εναντίον εμπορικών πλοίων στα αμφισβητούμενα ύδατα από τον Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ (IMO) γνωστοποίησε ότι 25 ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν ή παραμένουν αγνοούμενοι, έπειτα από περίπου 134 περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Μέσης Ανατολής έως τις 11 Νοεμβρίου.