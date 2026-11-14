Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Σήμερα η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γεραπετρίτη

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Σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με την Τουρκία και έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προχωρά σήμερα, Σάββατο (14/11), σε κατ’ ιδίαν ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της διπλωματικής και πολιτικής επικαιρότητας, καθώς η υλοποίηση του έργου συνοδεύεται από τουρκικές αντιδράσεις και αμφισβητήσεις, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν διευκρινίσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Από το διεθνές στρατηγικό φόρουμ στο ιρακινό Κουρδιστάν, ο κ. Γεραπετρίτης έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε παρέμβαση στην εξέλιξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Στο παρελθόν, υπήρξαν κάποια περιστατικά παρέμβασης από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το έργο. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανενός είδους παρέμβαση σε αυτό το θέμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε εξέλιξη οι έρευνες νότια της Καρπάθου

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ήρεμη. Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει τις εργασίες βυθομέτρησης νότια της Καρπάθου, κινούμενο με χαμηλή ταχύτητα και ακολουθώντας τις συντεταγμένες που προβλέπει η ελληνική NAVTEX.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος», η οποία παρακολουθεί διαρκώς την πορεία και τις εργασίες του ερευνητικού σκάφους. Παράλληλα, τουρκική φρεγάτα επιτηρεί την περιοχή από μεγάλη απόσταση.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει χορηγήσει την απαραίτητη άδεια για τη διεξαγωγή των ερευνών και την τοποθέτηση της καλωδιακής γραμμής, επισημαίνοντας ότι το έργο προχωρά κανονικά.

Παράλληλα, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης για την Ευρώπη και τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα έχει χορηγήσει την άδεια στο πλοίο για την έρευνα και την τοποθέτηση της καλωδιακής γραμμής. Το έργο προχωρά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αξιώσεις από πολλά κράτη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η συνδεσιμότητα είναι ουσιαστικά η προϋπόθεση για την ευημερία στο μέλλον», ανέφερε.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και τα αιτήματα για εξηγήσεις

Οι διπλωματικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και να ζητούν περισσότερη ενημέρωση για τους χειρισμούς της.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε την ανησυχία του για την ενίσχυση του αναθεωρητισμού σε βάρος του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη εθνικής συνεννόησης απέναντι στις προκλήσεις.

«Ο αναθεωρητισμός κερδίζει έδαφος εις βάρος του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Γι’ αυτό έχουμε χρέος, με μετριοπάθεια, με ομοψυχία, να εργαζόμαστε όλοι μας για την ασφάλεια της πατρίδας, αλλά και για την προστασία της ιστορίας μας», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αμφισβήτησε την κυβερνητική επιχειρηματολογία σχετικά με την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε για ζητήματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Όπως υποστήριξε, η Τουρκία αξιοποιεί ήδη το σχετικό έγγραφο και ενδέχεται να το επικαλείται ως ένδειξη αναγνώρισης της δικαιοδοσίας της στην επίμαχη περιοχή.

Επανέρχεται το αίτημα για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών

Την ανάγκη άμεσης σύγκλησης του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών επανέφερε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, τονίζοντας ότι οι κατ’ ιδίαν ενημερώσεις από τον υπουργό Εξωτερικών δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια συλλογική πολιτική διαδικασία.

Παράλληλα, ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα το περιεχόμενο των σχετικών ρηματικών διακοινώσεων, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις διπλωματικές ενέργειες και τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί.

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εστιάζοντας στους χειρισμούς της σε σχέση με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο, καθώς και με το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, ζήτησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ να δημοσιοποιηθούν όσα έχουν συμφωνηθεί, υπογραμμίζοντας ότι «η εθνική κυριαρχία δεν είναι επικοινωνιακό παιχνίδι».

Παρέμβαση Σαμαρά με αιχμές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς

Στην πολιτική αντιπαράθεση παρενέβη και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ασκώντας δριμεία κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, έκανε λόγο για «εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους», υποστηρίζοντας ότι δημιουργούνται συνθήκες γκριζαρίσματος ελληνικών περιοχών και ανοχής στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία.

Μάλιστα, χαρακτήρισε την κατάσταση «Πρέσπες του Αιγαίου», εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στους κυβερνητικούς χειρισμούς.