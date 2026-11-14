Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (14/11) – Πού θα δείτε τους αγώνες του Nations League, της GBL και το ντέρμπι των «αιωνίων» στο βόλεϊ ανδρών

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα ματς του Nations League και της GBL ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:00: Magenta Sport 8 | ITC Crete Challenger 3 (ATP Challenger 50)

12:00: Magenta Sport 8 | ITC Crete Challenger 3 (ATP Challenger 50)

14:00: Magenta Sport 8 | ITC Crete Challenger 3 (ATP Challenger 50)

14:00: Magenta Sport 6 | Στοκχόλμη (ATP 250)

14:30: Magenta Sport 1 | Έξετερ – Τσέλτεναμ (Sky Bet EFL League Two)

14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας (Superbet League 2)

16:00: Novasports 1HD | Κόσοβο – Ισραήλ (UEFA Nations League)

16:45: OPEN TV | ΠΑΟΚ – Παρτιζάν (Φιλικός αγώνας)

17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Τότεναμ – Έβερτον (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)

17:00: ΣΠΟΡ FM TV1 | ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας (GBL)

17:30: ΣΚΑΪ | Καρδίτσα – ΠΑΟΚ (GBL)

17:30: ΣΠΟΡ FM TV3 | Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Ηρακλής (GBL)

17:30: ΣΠΟΡ FM TV2 | Καρδίτσα Ιαπωνική – ΠΑΟΚ (GBL)

19:00: Novasports Prime | Νορβηγία – Ουαλία (UEFA Nations League)

19:00: Novasports 2HD | Γεωργία – Ουγγαρία (UEFA Nations League)

19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Σλοβακία (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών)

19:30: Magenta Sport 1 | Φλίτγουντ Τάουν – Τρανμίρ (Sky Bet EFL League Two)

21:15: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Volley League Ανδρών)

21:45: Novasports Prime, ALPHA | Πορτογαλία – Δανία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Start | Βόρεια Ιρλανδία – Ουκρανία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 4HD | Αυστρία – Ιρλανδία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 3HD | Ρουμανία – Πολωνία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 2HD | Σουηδία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη (UEFA Nations League)

22:00: Novasports 6HD | FAGE WTA Finals (Ίντιαν Γουέλς)

22:00: Magenta Sport 6 | Μπανταλόνα – Σαραγόσα (ACB Liga Endesa)

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