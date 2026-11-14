Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (14/11) – Πού θα δείτε τους αγώνες του Nations League, της GBL και το ντέρμπι των «αιωνίων» στο βόλεϊ ανδρών

Τα ματς του Nations League και της GBL ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
10:00: Magenta Sport 8 | ITC Crete Challenger 3 (ATP Challenger 50)
12:00: Magenta Sport 8 | ITC Crete Challenger 3 (ATP Challenger 50)
14:00: Magenta Sport 8 | ITC Crete Challenger 3 (ATP Challenger 50)
14:00: Magenta Sport 6 | Στοκχόλμη (ATP 250)
14:30: Magenta Sport 1 | Έξετερ – Τσέλτεναμ (Sky Bet EFL League Two)
14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας (Superbet League 2)
16:00: Novasports 1HD | Κόσοβο – Ισραήλ (UEFA Nations League)
16:45: OPEN TV | ΠΑΟΚ – Παρτιζάν (Φιλικός αγώνας)
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Τότεναμ – Έβερτον (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)
17:00: ΣΠΟΡ FM TV1 | ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας (GBL)
17:30: ΣΚΑΪ | Καρδίτσα – ΠΑΟΚ (GBL)
17:30: ΣΠΟΡ FM TV3 | Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Ηρακλής (GBL)
17:30: ΣΠΟΡ FM TV2 | Καρδίτσα Ιαπωνική – ΠΑΟΚ (GBL)
19:00: Novasports Prime | Νορβηγία – Ουαλία (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 2HD | Γεωργία – Ουγγαρία (UEFA Nations League)
19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Σλοβακία (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών)
19:30: Magenta Sport 1 | Φλίτγουντ Τάουν – Τρανμίρ (Sky Bet EFL League Two)
21:15: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Volley League Ανδρών)
21:45: Novasports Prime, ALPHA | Πορτογαλία – Δανία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Start | Βόρεια Ιρλανδία – Ουκρανία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 4HD | Αυστρία – Ιρλανδία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 3HD | Ρουμανία – Πολωνία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 2HD | Σουηδία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη (UEFA Nations League)
22:00: Novasports 6HD | FAGE WTA Finals (Ίντιαν Γουέλς)
22:00: Magenta Sport 6 | Μπανταλόνα – Σαραγόσα (ACB Liga Endesa)