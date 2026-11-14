Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Δύο πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης

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Την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν την περιοχή μέσω μη εγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών.

«Δύο πετρελαιοφόρα που είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού θέσης τους και προσπαθούσαν κρυφά να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μη εξουσιοδοτημένης διαδρομής, εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκη κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω Telegram.

🚨 Two oil tankers exploded and caught fire in the southern Strait of Hormuz after striking naval mines. 🔺 The IRGC Navy said the tankers had attempted to transit the strait via an unauthorized route without prior coordination. https://t.co/fU41fvudRZ Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία — IranView24 News Agency (@IranView24) November 14, 2026

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα στενά, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο μέρος αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το 1/5 των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.