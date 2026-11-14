Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Δύο πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα πλοία είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού θέσης τους και επιχείρησαν να διασχίσουν τη θαλάσσια δίοδο μέσω μη εγκεκριμένων διαδρομών. Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων, και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

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Διεθνή Νέα

Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν την περιοχή μέσω μη εγκεκριμένων διαδρομών.
  • «Δύο πετρελαιοφόρα που είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού θέσης τους και προσπαθούσαν κρυφά να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μη εξουσιοδοτημένης διαδρομής, εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκη κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφεραν οι ιρανικές δυνάμεις.
  • Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία χωρίς την έγκρισή του, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο μέρος το θαλάσσιο πέρασμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν την περιοχή μέσω μη εγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών.

«Δύο πετρελαιοφόρα που είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού θέσης τους και προσπαθούσαν κρυφά να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μη εξουσιοδοτημένης διαδρομής, εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκη κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω Telegram.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα στενά, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο μέρος αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το 1/5 των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

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