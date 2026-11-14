ΗΠΑ: Περισσότεροι από 1,5 εκατ. επιβάτες αντιμέτωποι με ανατροπές στα ταξίδια τους μετά το πανεθνικό μπλόκο στις πτήσεις

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Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές ανατροπές στα ταξιδιωτικά τους σχέδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας της πανεθνικής αναστολής των αναχωρήσεων αεροσκαφών, σύμφωνα με το Associated Press.

Όπως μετέδωσε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων, περίπου 11.000 πτήσεις, οι οποίες επρόκειτο να μεταφέρουν περισσότερους από 1,5 εκατ. ταξιδιώτες, είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από αεροδρόμια των ΗΠΑ μετά τις 16:00 της Παρασκευής, ώρα Ανατολικής Ακτής.

The FAA lifted its nationwide ground stop after more than 4 hours, and flights are moving again. An estimated 1.5 million people were stranded nationwide. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 20 Νοεμβρίου Harry Reid International Airport had over 220 cancellations, and a record-setting slot revenue day. https://t.co/9BQL1WMuel — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) November 14, 2026

Η αναστολή επιβλήθηκε με απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), έπειτα από εκτεταμένη διακοπή στις τηλεπικοινωνίες, η οποία επηρέασε και τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.

Ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ άνοιξε εκ νέου στις 20:15, ώρα Ανατολικής Ακτής, ωστόσο η επαναφορά της αεροπορικής δραστηριότητας δεν συνεπάγεται και άμεση εξομάλυνση της κατάστασης.

Αντίθετα, οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια, καθώς αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια επιχειρούν να διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο πτήσεων που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής.