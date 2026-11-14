ΗΠΑ: Περισσότεροι από 1,5 εκατ. επιβάτες αντιμέτωποι με ανατροπές στα ταξίδια τους μετά το πανεθνικό μπλόκο στις πτήσεις

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες και περίπου 11.000 πτήσεις επηρεάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας πανεθνικής αναστολής αναχωρήσεων, την οποία επέβαλε η FAA έπειτα από εκτεταμένη διακοπή στις τηλεπικοινωνίες στα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου. Παρότι ο εναέριος χώρος άνοιξε εκ νέου στις 20:15 ώρα Ανατολικής Ακτής, οι ταξιδιώτες παραμένουν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και αλλαγές δρομολογίων, καθώς αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες διαχειρίζονται τον συσσωρευμένο όγκο πτήσεων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές ανατροπές στα ταξιδιωτικά τους σχέδια στις ΗΠΑ, εξαιτίας της πανεθνικής αναστολής των αναχωρήσεων αεροσκαφών.
  • Η αναστολή επιβλήθηκε με απόφαση της FAA έπειτα από εκτεταμένη διακοπή στις τηλεπικοινωνίες, η οποία επηρέασε και τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.
  • Παρότι ο εναέριος χώρος άνοιξε εκ νέου, οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες διαχειρίζονται τον συσσωρευμένο όγκο πτήσεων.

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Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές ανατροπές στα ταξιδιωτικά τους σχέδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας της πανεθνικής αναστολής των αναχωρήσεων αεροσκαφών, σύμφωνα με το Associated Press.

Όπως μετέδωσε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων, περίπου 11.000 πτήσεις, οι οποίες επρόκειτο να μεταφέρουν περισσότερους από 1,5 εκατ. ταξιδιώτες, είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από αεροδρόμια των ΗΠΑ μετά τις 16:00 της Παρασκευής, ώρα Ανατολικής Ακτής.

Η αναστολή επιβλήθηκε με απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), έπειτα από εκτεταμένη διακοπή στις τηλεπικοινωνίες, η οποία επηρέασε και τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.

Ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ άνοιξε εκ νέου στις 20:15, ώρα Ανατολικής Ακτής, ωστόσο η επαναφορά της αεροπορικής δραστηριότητας δεν συνεπάγεται και άμεση εξομάλυνση της κατάστασης.

Αντίθετα, οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια, καθώς αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια επιχειρούν να διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο πτήσεων που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής.

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