Delta Air Lines: Αποκαθίσταται η πτητική λειτουργία μετά την άρση της απαγόρευσης αναχωρήσεων στις ΗΠΑ

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Την ασφαλή επανέναρξη των πτητικών της δραστηριοτήτων ανακοίνωσε η Delta Air Lines, μετά την άρση της πανεθνικής απαγόρευσης αναχωρήσεων από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

«Η Delta επαναλαμβάνει με ασφάλεια τις δραστηριότητές της τώρα που έχει αρθεί η απαγόρευση πτήσεων εδάφους που επιβλήθηκε από την FAA σε εθνικό επίπεδο», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την Delta, οι πτήσεις είχαν ήδη αρχίσει να αναχωρούν, ωστόσο η επιστροφή στην κανονική λειτουργία δεν θα είναι άμεση.

Όπως διευκρίνισε, απαιτείται χρόνος για την επανατοποθέτηση των αεροσκαφών και των πληρωμάτων που επηρεάστηκαν από τη διακοπή των πτήσεων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι προσφέρει ευέλικτες επιλογές επανακράτησης στους επιβάτες που επηρεάστηκαν από τις ανατροπές στο πρόγραμμα των πτήσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη λειτουργία τους μετά τις χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις που προκάλεσε η πανεθνική καθήλωση των αεροσκαφών την Παρασκευή.

Πηγή: Al Jazeera