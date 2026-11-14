Delta Air Lines: Αποκαθίσταται η πτητική λειτουργία μετά την άρση της απαγόρευσης αναχωρήσεων στις ΗΠΑ

Η Delta Air Lines ανακοίνωσε την ασφαλή επανέναρξη των πτητικών της δραστηριοτήτων μετά την άρση της πανεθνικής απαγόρευσης αναχωρήσεων από την FAA, ωστόσο η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση λόγω της αναγκαίας επανατοποθέτησης αεροσκαφών και πληρωμάτων. Η εταιρεία προσφέρει ευέλικτες επιλογές επανακράτησης στους επιβάτες, καθώς οι αερομεταφορείς προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη λειτουργία τους μετά τις χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Delta Air Lines
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ασφαλή επανέναρξη των πτητικών της δραστηριοτήτων ανακοίνωσε η Delta Air Lines, μετά την άρση της πανεθνικής απαγόρευσης αναχωρήσεων από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).
  • Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιστροφή στην κανονική λειτουργία δεν θα είναι άμεση, καθώς απαιτείται χρόνος για την επανατοποθέτηση των αεροσκαφών και των πληρωμάτων που επηρεάστηκαν.
  • Η Delta προσφέρει ευέλικτες επιλογές επανακράτησης στους επιβάτες, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη λειτουργία τους μετά τις χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την ασφαλή επανέναρξη των πτητικών της δραστηριοτήτων ανακοίνωσε η Delta Air Lines, μετά την άρση της πανεθνικής απαγόρευσης αναχωρήσεων από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

«Η Delta επαναλαμβάνει με ασφάλεια τις δραστηριότητές της τώρα που έχει αρθεί η απαγόρευση πτήσεων εδάφους που επιβλήθηκε από την FAA σε εθνικό επίπεδο», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την Delta, οι πτήσεις είχαν ήδη αρχίσει να αναχωρούν, ωστόσο η επιστροφή στην κανονική λειτουργία δεν θα είναι άμεση.

Όπως διευκρίνισε, απαιτείται χρόνος για την επανατοποθέτηση των αεροσκαφών και των πληρωμάτων που επηρεάστηκαν από τη διακοπή των πτήσεων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι προσφέρει ευέλικτες επιλογές επανακράτησης στους επιβάτες που επηρεάστηκαν από τις ανατροπές στο πρόγραμμα των πτήσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη λειτουργία τους μετά τις χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις που προκάλεσε η πανεθνική καθήλωση των αεροσκαφών την Παρασκευή.

Πηγή: Al Jazeera

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ