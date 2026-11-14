Καιρός: Μεταβατικό σκηνικό με σκόνη, τοπικές βροχές και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους να συνθέτουν το σκηνικό σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Τις πρωινές ώρες προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και το βόρειο Ιόνιο.

Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ αργότερα θα επηρεάσουν και το βόρειο Αιγαίο. Κατά τις βραδινές ώρες, στα βορειοανατολικά αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, με τάση εξασθένησης.

Στα βόρεια τμήματα του πελάγους, από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς, με ένταση έως 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες για τη μεταφορά σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Επιπλέον, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Μικρή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 22 έως 25 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά – Εύβοια.

ΑΤΤΙΚΗ

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή: