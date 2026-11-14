Πώς μια μαρτυρία 1.800 ετών οδήγησε στο χαμένο ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο -Το πηγάδι και το άγαλμα της Ηπιόνης που επιβεβαιώνουν τον Παυσανία

Σχεδόν δεκαοκτώ αιώνες μετά, οι σημειώσεις ενός αρχαίου περιηγητή αποδεικνύονται ο πιο αξιόπιστος οδηγός για τη σύγχρονη αρχαιολογική σκαπάνη. Ακολουθώντας κατά γράμμα τις περιγραφές που άφησε πίσω του ο Παυσανίας, αρχαιολόγοι στην Ελλάδα κατάφεραν να εντοπίσουν τη θέση ενός χαμένου ιερού αφιερωμένου στον Ασκληπιό, τον αρχαίο θεό της ιατρικής.

Ένα θραύσμα κεραμικής με χαραγμένο μέρος του ονόματός του, ένα ιερό πηγάδι και ένα μαρμάρινο άγαλμα που πιθανότατα απεικονίζει τη σύζυγό του, Ηπιόνη, ήρθαν στο φως για να επιβεβαιώσουν την αρχαία μαρτυρία.

Αρχαιολόγοι στην Ελλάδα εντόπισαν την πιθανή τοποθεσία ενός χαμένου επί αιώνες ιερού αφιερωμένου στον Ασκληπιό, τον αρχαίο ελληνικό θεό της ιατρικής, αξιοποιώντας ευρήματα που ταυτίζονται απόλυτα με μια περιγραφή γραμμένη πριν από σχεδόν 1.800 χρόνια. Ένα θραύσμα κεραμικής που διασώζει μέρος του ονόματος του θεού, ένα ιερό πηγάδι και ένα μαρμάρινο άγαλμα που ενδέχεται να απεικονίζει τη σύζυγό του, Ηπιόνη, βοήθησαν τους ερευνητές να ταυτοποιήσουν το θρησκευτικό συγκρότημα που είχε περιγράψει ο αρχαίος περιηγητής Παυσανίας.

Τα ευρήματα προέκυψαν μέσα από δεκαετίες αρχαιολογικής έρευνας στην Επίδαυρο, ένα από τα σημαντικότερα αρχαία θεραπευτικά κέντρα του μεσογειακού κόσμου. Ο καθηγητής Βασίλης Λαμπρινουδάκης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε τα συνολικά αποτελέσματα στις 9 Νοεμβρίου 2026, αναδεικνύοντας στοιχεία που αλλάζουν την εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα για το θρησκευτικό τοπίο της πόλης.

Όταν το κείμενο του Παυσανία οδήγησε στο χαμένο ιερό

Γράφοντας τον 2ο αιώνα μ.Χ., ο Παυσανίας περιέγραψε ένα υπαίθριο ιερό μέσα στην πόλη της Επιδαύρου, το οποίο περιλάμβανε αγάλματα του Ασκληπιού και της Ηπιόνης. Παρότι το διάσημο θεραπευτικό ιερό της περιοχής ήταν ήδη καλά τεκμηριωμένο, η ακριβής τοποθεσία αυτού του ξεχωριστού, αστικού λατρευτικού χώρου παρέμενε αβέβαιη.

Ανασκαφές σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από το Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου έφεραν στο φως ένα θρησκευτικό συγκρότημα που χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. Τα αρχιτεκτονικά του κατάλοιπα περιλαμβάνουν έναν υπαίθριο ιερό περίβολο, μια μνημειακή κρήνη, μια μεγάλη δεξαμενή νερού και μια στοά.

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει ένα θραύσμα κεραμικής που διασώζει μέρος μιας επιγραφής με το όνομα του Ασκληπιού. Μικρά αναθήματα προσφέρουν επιπλέον ενδείξεις ότι ο περίβολος είχε θρησκευτική χρήση, ενισχύοντας την ταύτισή του με το ιερό που περιέγραψε ο Παυσανίας.

Τα επίσημα ημερολόγια ανασκαφής του Πανεπιστημίου Αθηνών καταγράφουν επίσης ένα πηγάδι που συνδεόταν με τη δεξαμενή της κρήνης μέσω ενός υπόγειου αγωγού. Συνολικά, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και τα λατρευτικά αντικείμενα ενισχύουν την ερμηνεία ότι το συγκρότημα λειτουργούσε ως ένας οργανωμένος χώρος λατρείας μέσα στην αρχαία πόλη.

Απεικονίζει άραγε την Ηπιόνη το μαρμάρινο άγαλμα;

Ένα μαρμάρινο άγαλμα που ανακαλύφθηκε το 2021 αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο για την ταυτοποίηση του ιερού. Η μορφή, ελαφρώς μεγαλύτερη από το φυσικό μέγεθος και λαξευμένη σε παριανό μάρμαρο, απεικονίζει μια γυναίκα ντυμένη με μακρύ χιτώνα και ιμάτιο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το άγαλμα ενδέχεται να απεικονίζει την Ηπιόνη, σύζυγο του Ασκληπιού, την οποία ο Παυσανίας ανέφερε ρητά στην περιγραφή του για το ιερό.

Στην ελληνική μυθολογία, η Ηπιόνη συνδεόταν με την ανακούφιση από τον πόνο, συμπληρώνοντας τον ρόλο του συζύγου της ως θεού της θεραπείας. Η ταυτοποίηση παραμένει επιφυλακτική, καθώς δεν σώζεται καμία επιγραφή που να κατονομάζει τη μορφή.

Ωστόσο, το αρχαιολογικό της πλαίσιο και η αρχαία γραπτή μαρτυρία καθιστούν την Ηπιόνη μια βάσιμη ερμηνεία. Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως μικρά πήλινα αναθηματικά πλακίδια διακοσμημένα με γυναικείες μορφές, καθώς και θραύσματα μεγαλύτερων ειδωλίων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα αντικείμενα αυτά ενδέχεται να αντανακλούν παλαιότερες θρησκευτικές παραδόσεις που συνδέονταν με τη μητρότητα, τη φύση και την αναγέννηση, συνδέοντας ενδεχομένως τη λατρεία του Ασκληπιού με πρωιμότερες τοπικές λατρείες.

Βαθύτερες στον χρόνο οι ρίζες των θεραπευτικών παραδόσεων

Ξεχωριστές έρευνες στο διάσημο Ιερό του Ασκληπιού έξω από την αρχαία πόλη παρείχαν περαιτέρω στοιχεία για την πρώιμη εξέλιξη της θεραπευτικής λατρείας. Ανατολικά της κυκλικής Θόλου, η οποία κατασκευάστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ., οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τα κατάλοιπα ενός πρωιμότερου κτιρίου που χρονολογείται γύρω στο 600 π.Χ.

Η κατασκευή διέθετε έναν υπόγειο θάλαμο λαξευμένο στον φυσικό βράχο, με βοτσαλωτό δάπεδο, τοίχους καλυμμένους με βαθυκόκκινο κονίαμα και μια λεκάνη ενσωματωμένη στο δάπεδο. Η ασυνήθιστη διαρρύθμιση του κτιρίου υποδηλώνει ότι εξυπηρετούσε τελετουργικό σκοπό πριν ανεγερθεί η μνημειακή Θόλος.

Η ανακάλυψή του τοποθετεί τις απαρχές της θρησκευτικής δραστηριότητας σε αυτό το τμήμα του ιερού στον 7ο αιώνα π.Χ., νωρίτερα απ’ ό,τι είχε τεκμηριωθεί μέχρι σήμερα. Τα ευρήματα αυτά εντάσσουν επίσης την Επίδαυρο σε μια ευρύτερη μεσογειακή παράδοση θεραπευτικών ιερών.

Στη Ροδιάπολη της νότιας Τουρκίας, η αρχαιολογική έρευνα έχει εντοπίσει έναν ναό αφιερωμένο στον Ασκληπιό και την Υγεία, μαζί με μια ιατρική βιβλιοθήκη και χειρουργικά εργαλεία, αναδεικνύοντας πώς η θρησκευτική λατρεία και η ιατρική γνώση μπορούσαν να συνυπάρξουν και να αναπτυχθούν μέσα στον ίδιο αστικό ιστό.

Επίδαυρος: Ανασυνθέτοντας τον πολυδιάστατο θρησκευτικό της κόσμο

Η έρευνα έχει επίσης εντοπίσει ασυνήθιστους υπόγειους χώρους που χρονολογούνται στη ρωμαϊκή περίοδο, συμπεριλαμβανομένου ενός θαλάμου στο Κτίριο Κ με ανοίγματα στους τοίχους που επέτρεπαν την είσοδο του ηλιακού φωτός, καθώς και μεγάλα κεραμικά δοχεία ενσωματωμένα στο δάπεδο.

Η ακριβής λειτουργία του παραμένει αβέβαιη, αν και οι αρχαιολόγοι έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο σύνδεσης με τελετουργίες μυστηριακών λατρειών. Συνολικά, οι ανακαλύψεις αυτές καταδεικνύουν ότι η θρησκευτική ζωή στην Επίδαυρο εκτεινόταν πέρα από το διάσημο θεραπευτικό της ιερό.

Η πόλη διέθετε επιπλέον χώρους λατρείας, όπου το νερό, τα αναθήματα και οι τοπικές θεϊκές παραδόσεις διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο. Η ταυτοποίηση του αστικού ιερού είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνδέει τα αρχαιολογικά τεκμήρια με μια περιγραφή που διασώθηκε για σχεδόν δεκαοκτώ αιώνες.

Η ενεπίγραφη κεραμική, ο ιερός περίβολος και το πιθανό άγαλμα της Ηπιόνης προσφέρουν στους ερευνητές μια ισχυρότερη βάση για την ανασύσταση ενός θρησκευτικού συγκροτήματος, η τοποθεσία του οποίου παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα αβέβαιη.