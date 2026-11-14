Καναδάς: «Η ασφάλεια της Ευρώπης θα καθοριστεί από την ίδια και το ΝΑΤΟ, όχι από τη Ρωσία» – Πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες με τον Τραμπ ανακοίνωσε ο Κάρνεϊ

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Αισιόδοξο μήνυμα προόδου στις εμπορικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και σαφές γεωπολιτικό στίγμα υπέρ του ΝΑΤΟ και της ευρωπαϊκής ασφάλειας έναντι της Ρωσίας, εξέπεμψε το Σάββατο από τη Μανίλα ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Πρόοδος

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε το Σάββατο ότι είχε εκτενείς και ουσιαστικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, και ότι οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο προς την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας.

Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε οριστικό αποτέλεσμα.

Μήνυμα δέσμευσης στο ΝΑΤΟ

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος βρίσκεται στις Φιλιππίνες για επίσημη επίσκεψη και συναντήσεις με ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας, υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα του δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από το ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αρχιτεκτονική ασφαλείας για μια ελεύθερη Ευρώπη θα καθοριστεί από την ίδια την ελεύθερη Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, και όχι από τη Ρωσία.

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Φιλιππίνες

Σύμφωνα με το CTV News, ο Πρωθυπουργός του Καναδά έφτασε στη Μανίλα την Παρασκευή για μια σύντομη επίσκεψη με αφορμή τη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και αναμένεται να αναχωρήσει έχοντας στις αποσκευές του μια νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Φιλιππίνες.

«Σήμερα, ολοκληρώσαμε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις για μια Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Καναδά-Φιλιππίνων. Θα κινηθούμε εξίσου γρήγορα για να οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία και να τη θέσουμε σε ισχύ το επόμενο έτος», ανέφερε ο Κάρνεϊ σε γραπτή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα ενόψει των δηλώσεών του στους εκπροσώπους του Τύπου στη Μανίλα.

Όπως επισήμανε, η συμφωνία με τις Φιλιππίνες θα μπορούσε να συμβάλει στον τριπλασιασμό του όγκου του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, ξεπερνώντας τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2035.