Καναδάς: «Η ασφάλεια της Ευρώπης θα καθοριστεί από την ίδια και το ΝΑΤΟ, όχι από τη Ρωσία» – Πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες με τον Τραμπ ανακοίνωσε ο Κάρνεϊ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, εξέπεμψε από τη Μανίλα σαφές γεωπολιτικό στίγμα υπέρ του ΝΑΤΟ και της ευρωπαϊκής ασφάλειας έναντι της Ρωσίας, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από τη Συμμαχία. Παράλληλα, ανακοίνωσε πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Φιλιππίνες.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Καναδάς ΗΠΑ
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι σημειώνεται πρόοδος προς την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστικό αποτέλεσμα.
  • Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από το ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι η αρχιτεκτονική ασφαλείας για μια ελεύθερη Ευρώπη θα καθοριστεί από την ίδια και το ΝΑΤΟ, και όχι από τη Ρωσία.
  • Επιπλέον, ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ του Καναδά και των Φιλιππίνων, η οποία προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αισιόδοξο μήνυμα προόδου στις εμπορικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και σαφές γεωπολιτικό στίγμα υπέρ του ΝΑΤΟ και της ευρωπαϊκής ασφάλειας έναντι της Ρωσίας, εξέπεμψε το Σάββατο από τη Μανίλα ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Επιπλέον κυρώσεις στη Ρωσία επιβάλλει ο Καναδάς λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Πρόοδος

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε το Σάββατο ότι είχε εκτενείς και ουσιαστικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, και ότι οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο προς την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας.

Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε οριστικό αποτέλεσμα.

ΕΕ και Καναδάς αλλάζουν τον γεωπολιτικό χάρτη – Υπεγράφη η «Συμμαχία για το Μέλλον»

Μήνυμα δέσμευσης στο ΝΑΤΟ

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος βρίσκεται στις Φιλιππίνες για επίσημη επίσκεψη και συναντήσεις με ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας, υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα του δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από το ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αρχιτεκτονική ασφαλείας για μια ελεύθερη Ευρώπη θα καθοριστεί από την ίδια την ελεύθερη Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, και όχι από τη Ρωσία.

ΕΕ και Καναδάς εξετάζουν πρωτοφανή μορφή συνεργασίας – Φον ντερ Λάιεν: «Το εμπόριο γίνεται όπλο οικονομικής πίεσης»

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Φιλιππίνες

Σύμφωνα με το CTV News, ο Πρωθυπουργός του Καναδά έφτασε στη Μανίλα την Παρασκευή για μια σύντομη επίσκεψη με αφορμή τη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και αναμένεται να αναχωρήσει έχοντας στις αποσκευές του μια νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Φιλιππίνες.

«Σήμερα, ολοκληρώσαμε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις για μια Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Καναδά-Φιλιππίνων. Θα κινηθούμε εξίσου γρήγορα για να οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία και να τη θέσουμε σε ισχύ το επόμενο έτος», ανέφερε ο Κάρνεϊ σε γραπτή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα ενόψει των δηλώσεών του στους εκπροσώπους του Τύπου στη Μανίλα.

Όπως επισήμανε, η συμφωνία με τις Φιλιππίνες θα μπορούσε να συμβάλει στον τριπλασιασμό του όγκου του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, ξεπερνώντας τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2035.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ