Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην Καλαμαριά – Κατέρρευσε τμήμα της σκεπής – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Καλαμαριά, εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (14/11), προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Κατέρρευσε τμήμα της σκεπής

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 06:45, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τυλίχθηκαν στις φλόγες σκουπίδια που βρίσκονταν στον χώρο του εγκαταλελειμμένου ακινήτου. Στη συνέχεια, η πυρκαγιά επεκτάθηκε στο κτίσμα, προκαλώντας υλικές ζημιές και καταστρέφοντας τμήμα της σκεπής.

Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες

Λόγω της πυκνής δόμησης της περιοχής και της ύπαρξης πολυκατοικιών σε κοντινή απόσταση, η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση.

Στο σημείο έφτασαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, καταφέρνοντας να την περιορίσουν πριν επεκταθεί σε γειτονικές κατοικίες.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς, χωρίς να προκληθούν σοβαρότερες συνέπειες για τις γύρω κατοικίες.