Επέτειος Πολυτεχνείου: Στα περσινά επίπεδα τα μέτρα της ΕΛΑΣ – Τι είπε η Δημογλίδου για το ενδεχόμενο παρουσίας αστυνομικών μέσα στο πανεπιστήμιο

Στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά αναμένεται να κινηθούν τα μέτρα ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και της καθιερωμένης πορείας, καθώς και την αποτροπή επεισοδίων και φθορών.

Για το σχεδιασμό της ΕΛΑΣ μίλησε το πρωί του Σαββάτου (14/11) στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία διευκρίνισε ότι ο αριθμός των αστυνομικών που θα συμμετάσχουν στις επιχειρησιακές δράσεις θα είναι αντίστοιχος με εκείνον της περσινής χρονιάς.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι αριθμητικά τουλάχιστον, ως προς τους αστυνομικούς που θα συμμετέχουν στα μέτρα, θα κινηθούμε στα ίδια με τα περσινά μέτρα, τα οποία ήταν αρκετά επιτυχημένα».

Η ίδια εξήγησε ότι η τελική διάταξη των αστυνομικών δυνάμεων θα καθοριστεί με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Ο φόβος επεισοδίων και ο στόχος της Αστυνομίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό δίνεται στην αποτροπή ενεργειών από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες που ενδέχεται να επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια, να καταστρέψουν περιουσίες ή να επιτεθούν σε αστυνομικούς.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε σε ανάλογα περιστατικά που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων για την προστασία των συγκεντρωμένων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της πορείας.

«Έχουμε δει πολλές φορές τέτοιους ανθρώπους να προσπαθούν να προκαλέσουν φθορές, να επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις ή να προσπαθούν να διαλύσουν τη συγκέντρωση και στη συνέχεια την πορεία. Γι’ αυτό ακριβώς θα βρίσκονται εκεί οι αστυνομικοί», τόνισε.

Η κ. Δημογλίδου εξέφρασε, παράλληλα, την αισιοδοξία ότι και ο φετινός εορτασμός θα ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα, όπως συνέβη και την προηγούμενη χρονιά.

«Πέρσι ήταν μια καλή χρονιά. Δεν είχαμε επεισόδια. Θέλω να πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο θα κυλήσει και φέτος», σημείωσε.

Τι είπε για ενδεχόμενο παρουσίας αστυνομικών μέσα στο Πολυτεχνείο

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων στο εσωτερικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε στη συνεργασία της Αστυνομίας με τις πρυτανικές αρχές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Όπως διευκρίνισε, η συνεργασία αυτή έχει ως βασικό αντικείμενο την ασφάλεια των φοιτητών και όσων συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, ενώ η Αστυνομία μπορεί να συνδράμει εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις αρμόδιες πανεπιστημιακές αρχές.

«Η Αστυνομία πάντα βρίσκεται σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για την ασφάλεια των φοιτητών», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε αστυνομική συνδρομή ζητηθεί θα έχει αποκλειστικά ως σκοπό την προστασία των συμμετεχόντων.

«Σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε συνδρομή προς τις πρυτανικές αρχές, φυσικά και θα την παρέχουμε. Πάντα όμως για την ασφάλεια όσων θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις. Για κανέναν άλλο λόγο δεν βρίσκεται η Αστυνομία εκεί», υπογράμμισε.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Ελληνικής Αστυνομίας για την επέτειο του Πολυτεχνείου θα βασιστεί, επομένως, στην περσινή εμπειρία, με τις δυνάμεις να αναπτύσσονται ανάλογα με τις πληροφορίες και τις ανάγκες που θα προκύψουν. Κεντρικός στόχος παραμένει η προστασία των πολιτών, η αποτροπή επεισοδίων και η ειρηνική πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μνήμης.