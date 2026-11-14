Τομ Άρνολντ: «Δεν έχω κάνει σεξ εδώ και 10 χρόνια γιατί οι γυναίκες της ηλικίας μου είναι αηδιαστικές»

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Σε μια αποκαλυπτική και ιδιαίτερα ειλικρινή εξομολόγηση, ο 67χρονος ηθοποιός και κωμικός Τομ Άρνολντ προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις σχετικά με την προσωπική του ζωή, τη μάχη του με τις εξαρτήσεις και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Η δεκαετής αποχή από τις σχέσεις

Ο πρώην σύζυγος της Ροζάν Μπαρ, μιλώντας αποκλειστικά στο Page Six κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης, αποκάλυψε ότι δεν έχει κάνει σεξ εδώ και 10 χρόνια, εξηγώντας ότι παλαιότερα θεωρούσε τις γυναίκες της ηλικίας του «αηδιαστικές».

Ο πρωταγωνιστής του «True Lies» εξήγησε πώς έχουν αλλάξει οι απόψεις του για τις γυναίκες στην ηλικία των 60 και πλέον ετών με την πάροδο του χρόνου, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να βρει κάποια σύντροφο για να μοιραστεί τη ζωή του.

Roseanne Barr’s ex Tom Arnold, 67, admits he hasn’t had sex in 10 years — because he thinks women his own age are ‘disgusting’ https://t.co/5UhpbrlRgc https://t.co/kRKOGysQxL — Page Six (@PageSix) November 13, 2026



Ερωτηθείς αν ενδιαφέρεται σοβαρά να ερωτευτεί ξανά, ο Άρνολντ απάντησε: «Ναι».

«Θα ήταν καλό να αγαπάς κάποιον και να σε αγαπούν», πρόσθεσε.

Ο Άρνολντ αποκάλυψε ότι έχει συναντήσει αρκετές ελκυστικές γυναίκες κατά τη διάρκεια της πανεθνικής περιοδείας του με την παράσταση stand-up comedy «My Crazy X-Wife», σημειώνοντας ότι τον βοήθησαν να αναθεωρήσει τις προηγούμενες απόψεις του για το ραντεβού με άτομα της γενιάς του.

«Συνήθιζα να λέω, επειδή δεν είχα ραντεβού για ενιάμιση χρόνια, “Πρέπει να βγεις με κάποιον της ηλικίας σου”. Και έλεγα, “Φίλε, έχεις δει ανθρώπους της ηλικίας μου; Είμαστε ανατριχιαστικά αηδιαστικοί”», εξομολογήθηκε.

«Αλλά εδώ είναι το θέμα. Έχω μάθει ότι υπάρχουν πολλές αστείες, έξυπνες, σέξι γυναίκες στα 60 συν», πρόσθεσε ο κωμικός.

Οι γάμοι και η ελπίδα για το μέλλον

Ο Άρνολντ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην πλάτη, έκανε τις δηλώσεις αυτές περπατώντας στο κόκκινο χαλί της 3ης Ετήσιας Φιλανθρωπικής Βραδιάς του οργανισμού Cure Addiction Now (CAN).

Ο ηθοποιός έχει παντρευτεί και χωρίσει τέσσερις φορές στο παρελθόν, ενώ έχει αποκτήσει δύο παιδιά -τον 13χρονο Τζαξ και την 10χρονη Κουίν- με την πιο πρόσφατη πρώην σύζυγό του, Άσλεϊ Γκράουσμαν.

Ιδιαίτερα γνωστός υπήρξε ο γάμος του με την ηθοποιό και πρωταγωνίστρια της σειράς «Roseanne», Ροζάν Μπαρ -η οποία είναι σήμερα 74 ετών-, από το 1990 έως το 1994.

Roseanne Barr’s ex-husband Tom Arnold, 67, reveals he hasn’t had sex in 10 years because he thought women his own age were “disgusting”: “I used to say, people are like, because I haven’t had a date for nine and a half years, ‘You should date someone your own age.’ And I’m like, ‘Dude, have you seen people my age? We are freaking disgusting.’ But here’s the thing. I have learned there’s a lot of funny, smart, sexy, 60-something women.” (via Page Six) — sitcom crave (@sitcomcrave) November 13, 2026



Ωστόσο, η σχέση τους διαλύθηκε επεισοδιακά, με τη Μπαρ να υποστηρίζει σε δικαστικά έγγραφα ότι ο γάμος τους κατέρρευσε εξαιτίας της χρήσης ουσιών από τον Άρνολντ, καθώς και της φερόμενης σωματικής και ψυχολογικής του κακοποίησης.

«Σε όλη τη διάρκεια του γάμου μας, ο [Άρνολντ] υπήρξε σωματικά και συναισθηματικά κακοποιητικός απέναντί μου», είχε καταθέσει η Μπαρ.

«Συνειδητοποιώ τώρα ότι είμαι μια κλασική κακοποιημένη σύζυγος που ανέχτηκε τη συμπεριφορά… μόνο επειδή ο [Άρνολντ] μείωσε με επιτυχία την αυτοεκτίμησή μου και με περιόρισε στη σφαίρα του συνδρόμου της κακοποιημένης συζύγου».

Ο Άρνολντ εργαζόταν ως συγγραφέας και παραγωγός στο «Roseanne» κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Ωστόσο, η Μπαρ τον απέλυσε το 1994, την ίδια χρονιά που πήραν διαζύγιο.

Μιλώντας για τις ελπίδες του για το μέλλον, ο ηθοποιός εξέφρασε την επιθυμία να βρει κάποια μέρα μια γυναίκα που θα αισθάνεται περήφανος να συστήσει στα παιδιά του, εξηγώντας ότι στο παρελθόν έχει κάνει «κακές επιλογές» που απογοήτευσαν τα παιδιά του.

«Νομίζω ότι, μια μέρα, θα συμβεί», είπε, αν και παραδέχτηκε ότι έχει συνειδητοποιήσει γρήγορα πως οι περισσότερες γυναίκες δεν «ψάχνουν για έναν τύπο που κάποτε είχε πολλά χρήματα και τώρα έχει δύο μικρά παιδιά».

«Είναι σαν, “Ξεχάστε το. Δεν είναι αυτό που ψάχνω”», αστειεύτηκε.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι αισθάνεται ευλογημένος που έχει τόσους υπέροχους ανθρώπους στη ζωή του, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών του και των φίλων του, οι οποίοι του προσφέρουν τόση πληρότητα ώστε να μην αισθάνεται απελπισμένος για μια ρομαντική σχέση.

«Αγαπώ τόσο πολύ τα παιδιά μου», συνέχισε. «Υπάρχει πολλή αγάπη εκεί. Και οι φίλοι μου. Αλλά θα είμαι καλά. Ξέρετε, έχω κάνει τέσσερις γάμους».

Η μάχη με τις εξαρτήσεις και το ατύχημα που άλλαξε τα δεδομένα

Ο Άρνολντ, ο οποίος πέρασε από τη δική του πορεία απεξάρτησης, αποκάλυψε ότι βρήκε εκπληκτική στήριξη σε αυτόν τον αγώνα από τις γυναίκες που συναντά στις περιοδείες του.

«Μετά την παράσταση, όταν οι άνθρωποι έρχονται στα παρασκήνια, μιλούν για το ότι είναι καθαροί και νηφάλιοι, ή ότι προσπαθούν να μείνουν νηφάλιοι», μοιράστηκε.

Παρόλο που δεν θεωρεί πλέον τον εαυτό του εντελώς νηφάλιο —καθώς χρησιμοποίησε συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά την ανάρρωσή του από χειρουργικές επεμβάσεις— ο Άρνολντ δήλωσε ότι διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα στήριξης για να παραμένει στον σωστό δρόμο.

«Έχω έναν μέντορα, έχω τους φίλους μου, την ομάδα μου, και ξέρουν ποια είναι η κατάσταση», είπε.

Στην εκδήλωση, ο ηθοποιός υποδέχθηκε η ιδρυτής του οργανισμού Cure Addiction Now, Νάνσι Ντέιβις, μαζί με άλλες διασημότητες, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες συγκέντρωσης κρίσιμων πόρων για πρωτοποριακές ερευνητικές πρωτοβουλίες.

Στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών, η μείωση του στίγματος και η δημιουργία σωτήριων λύσεων για άτομα και οικογένειες που πλήττονται από τη διαταραχή χρήσης ουσιών.

Ο ηθοποιός έχει υπάρξει ανοιχτός σχετικά με τις δυσκολίες του με τον εθισμό, αποκαλύπτοντας ότι άρχισε να πίνει σε ηλικία 12 ετών και να κάνει χρήση ναρκωτικών μόλις τελείωσε το λύκειο.

Θυμήθηκε πώς το 2008 —όταν ήταν «19 χρόνια καθαρός και νηφάλιος»— είχε ένα ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του και έσπασε την πλάτη του.

Την εποχή εκείνη, ο Άρνολντ λειτουργούσε ως μέντορας για εξαρτημένους από οπioειδή και ηρωίνη, αλλά επέμενε ότι δεν του «άρεσαν» αυτές οι ουσίες και έκανε χρήση «αποκλειστικά κοκαΐνης και αλκοόλ».

Ωστόσο, όταν έφτασε το ασθενοφόρο μετά το ατύχημα, του χορήγησαν μια ένεση φαιντανύλης και αμέσως σκέφτηκε: «Ω, αυτό έψαχνα».

Ο Άρνολντ συνέχισε, περιγράφοντας πώς το ατύχημα με τη μοτοσικλέτα επηρέασε τη νηφαλιότητά του.