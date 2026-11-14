Πάτρα: Στον ανακριτή οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους με τα τραύματα από τρωκτικά – Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του

Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα Σάββατο (14/11) οι γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους από την Πάτρα, το οποίο νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο φέροντας, μεταξύ άλλων, τραύματα από δαγκώματα τρωκτικών. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο γονείς φέρονται να μην παρείχαν συστηματικά στο παιδί την απαραίτητη τροφή, με αποτέλεσμα να τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία του και να χρειαστεί η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του βρέφους

Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας του παιδιού, καθώς έχει αποσωληνωθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατρική κοινότητα, παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Λόγω, ωστόσο, της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Εκεί οι γιατροί ανέλαβαν τη νοσηλεία του, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της υγείας του. Η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι η πορεία του είναι ομαλή, με τα σημάδια βελτίωσης να είναι θετικά.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι συνθήκες διαβίωσης

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης επικεντρώνεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε το τεσσάρων μηνών βρέφος, καθώς και στις καταγγελίες για συστηματική παραμέληση και στέρηση της απαραίτητης σίτισης.