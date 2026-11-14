Καματερό: Βίντεο που κόβει την ανάσα από την ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου που παρέσυρε την 36χρονη – Η στιγμή που την εκτόξευσε στον αέρα

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Το συγκλονιστικό βίντεο από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου που παρέσυρε μια 36χρονη γυναίκα —η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται— και προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα οχήματα στο Καματερό, παρουσίασε το MEGA.

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής (13/11), όταν ο 38χρονος οδηγός του οχήματος, κινούμενος επί της λεωφόρου Φυλής με κατεύθυνση από τη λεωφόρο Καματερού, έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

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«Φωτοβολίδα»

Ο οδηγός, που τραυματίστηκε ελαφρά, συνελήφθη, ενώ του έχει ληφθεί δείγμα αίματος για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

«Περνάει φωτοβολίδα ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, σφαίρα. Σε κλάσματα δευτερολέπτου ακούμε ένα μεγάλο ‘μπαμ’. Έχει παρασύρει την κοπέλα και έχει χτυπήσει άλλα τρία τέσσερα αυτοκίνητα», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA.

«Είδαμε ότι η κοπέλα ήταν σε άθλια κατάσταση, την είχε διαλύσει στην κυριολεξία».

«Δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει. Ήταν σε άλλο πλανήτη», πρόσθεσε για τον 38χρονο οδηγό. «Όταν συνειδητοποίησε τι έκανε, ξεκίνησε να χτυπάει το κεφάλι του με τα χέρια του και έλεγε ‘τι έκανα;’ Δηλαδή αυτό μονάχα έλεγε, τίποτα άλλο. Και έφερνε γύρω γύρω σαν παλαβός».

«Το παιδάκι μου δεν είναι καλά»

Μιλώντας στο «MEGA non-stop» και χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ο πατέρας της τραυματισμένης γυναίκας, δήλωσε: «Έχει χτυπήσει παντού χέρια, πόδια, πλευρά. Το παιδάκι μου δεν είναι καλά. Και αυτός πήγαινε με 100 στη Λ. Φυλής που γίνεται χαμός».

«Υπήρχε ένα σημείο που μπορούσε να περάσει ένα αυτοκίνητο, αλλά κανείς δεν θα δοκίμαζε με τόσα χιλιόμετρα. Και είχε κατέβει και κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου και ευτυχώς γιατί θα την έλιωνε εντελώς, να πάει να πάρει έναν καφέ. Και της δίνει μία που την πέταξε 10 μέτρα μακριά και την σακάτεψε. Και έχει ένα παιδάκι 5 χρόνων».