Ανδρουλάκης: «Η υπεράσπιση της δημοκρατίας κρίνεται καθημερινά» – Βίντεο από την ομιλία του σε εκδήλωση της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ

Το μήνυμα για διαρκή αγώνα για την υπεράσπιση και την ενίσχυσης της δημοκρατίας απέναντι στις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει από την απειλή της ακροδεξιάς, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ με τίτλο «Ακροδεξιά: Απειλή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η απάντηση της δημοκρατίας», στη Στοά Αρσακείου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη» και ότι «η δημοκρατία δεν απειλείται μόνο από τα τανκς, απειλείται κι από άλλους, αφανείς εχθρούς σε όλο το δυτικό κόσμο».

«Γι’ αυτό οφείλουμε να αγωνιζόμαστε και για να την ενισχύουμε και για να την προστατεύουμε. Είναι διαρκής ο αγώνας για περισσότερη ελευθερία περισσότερη ισότητα και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σε αυτόν τον αγώνα η νέα γενιά πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή της ιστορίας.

Δήλωσε επίσης ότι «η υπεράσπιση της δημοκρατίας κρίνεται καθημερινά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, οι θεσμοί και η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία» και υποστήριξε ότι η μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία είναι «να επινοήσει ένα πειστικό πολιτικό σχέδιο που θα δίνει προοπτική στους πολλούς».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ