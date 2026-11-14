Καματερό: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η 36χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – «Έχει πολλαπλά κατάγματα, είναι πολύ άσχημη η κατάσταση», λέει ο σύζυγός της

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) μια 36χρονη, την οποία παρέσυρε αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος στη λεωφόρο Φυλής, στο Καματερό. Η γυναίκα είχε μόλις αποβιβαστεί από το όχημά της, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Η στιγμή της παράσυρσης έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί, όταν ο 38χρονος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο Φυλής, με κατεύθυνση προς την οδό Ιφιγένειας. Όπως διακρίνεται στο βίντεο, εκείνη την ώρα υπήρχε αυξημένη κυκλοφορία, ενώ άλλα οχήματα ήταν ακινητοποιημένα.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο ΙΧ. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητό του παρέσυρε την 36χρονη, η οποία είχε μόλις παρκάρει και βγει από το όχημά της. Ακολούθως, προσέκρουσε σε ακόμη τρία σταθμευμένα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, προτού ακινητοποιηθεί.

Άνθρωποι από τα γύρω καταστήματα άκουσαν τις φωνές και έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν πεσμένη στο οδόστρωμα και φώναζε από τους πόνους.

Ο σύζυγος της 36χρονης: «Οι πρώτες 72 ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες»

Μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο σύζυγος της 36χρονης περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε η γυναίκα του, καθώς και τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της.

«Πήγαινε για δουλειά, σταμάτησε, η γυναίκα πάρκαρε κανονικά, να πω ότι ήταν στη μέση του δρόμου… Πάρκαρε κανονικά η γυναίκα και βγήκε από το αμάξι».

Αναφερόμενος στον τραυματισμό της, δήλωσε:

«Βγήκε από το αμάξι, ο κύριος έτρεχε με 120 και την παρέσυρε, την πέταξε. Έκανε η γυναίκα μου τέσσερις τούμπες στον αέρα και έπεσε κάτω. Απλά έπεσε με τη μία πλευρά, γι’ αυτό και κατέστρεψε τη μία πλευρά ολόκληρη. Από το χέρι πάνω μέχρι την κνήμη κάτω».

Η 36χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα, ενώ, όπως ανέφερε ο σύζυγός της, παρουσιάζει συνεχή απώλεια αίματος.

«Έχει πολλαπλά κατάγματα, είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Είναι στη ΜΕΘ, διασωληνωμένη, της βάζουν συνέχεια αίμα, χάνει αίμα, έχει πολλά προβλήματα. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Μας είπαν ότι οι πρώτες 72 ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες».

«Τώρα με ενδιαφέρει η ζωή της γυναίκας μου, να βγει ζωντανή»

Ο σύζυγος της 36χρονης αναφέρθηκε επίσης στις εκτεταμένες υλικές ζημιές που προκάλεσε το όχημα του 38χρονου, εκτιμώντας ότι η ταχύτητά του έφτανε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.

«Πήρε έξι αυτοκίνητα, τρία-τέσσερα σταματημένα και τα δύο ήταν στον δρόμο. Και έξι καλά, δηλαδή δεν είναι ότι πέρασε και τα γρατζούνισε. Έκανε ζημιές, έσπασε καθρέφτες, έβαλε πόρτες μέσα, έβαλε ρόδες μέσα, έβαλε σασί μέσα. Η δική μου η ζημιά στο τζιπ είναι εκτεταμένη. Η πίσω ρόδα, η αριστερή, έχει φτάσει μαζί με την πίσω πόρτα των επιβατών στην πόρτα του οδηγού. Δηλαδή ο άνθρωπος πήγαινε με 120 χλμ. σίγουρα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του 38χρονου, ενώ περιέγραψε και ένα περιστατικό με τον πατέρα του οδηγού στο νοσοκομείο.

«Όχι, όχι, τίποτα, ούτε καν. Εδώ στο νοσοκομείο μού λέει ο πατέρας του “κάνε και πιο πέρα”. Τώρα με ενδιαφέρει η ζωή της γυναίκας μου, να βγει ζωντανή από εκεί μέσα».