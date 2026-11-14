Αιτωλοακαρνανία: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας έπειτα από επίθεση με πέτρα στο κεφάλι – Τον απείλησαν με όπλο

Άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι από επίθεση με πέτρα στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, αφού προηγουμένως είχε απειληθεί με όπλο. Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν όπλα και πυρομαχικά από την κατοικία του κατηγορουμένου και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας νοσηλεύεται ένας άνδρας, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με πέτρα στο κεφάλι σε περιοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, έχοντας προηγουμένως δεχθεί απειλή με όπλο.
  • Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν στην κατοικία του κατηγορουμένου μία καραμπίνα, ένα αεροβόλο όπλο, 14 κυνηγετικά φυσίγγια και μεταλλικά βλήματα.
  • Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης ερευνώνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας νοσηλεύεται ένας άνδρας, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με πέτρα στο κεφάλι, σε περιοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, πριν από τον τραυματισμό του είχε δεχθεί απειλή με όπλο από άλλον άνδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11), σύμφωνα με το pelop.gr. Ο κατηγορούμενος απείλησε αρχικά τον άνδρα με όπλο και στη συνέχεια τον χτύπησε στο κεφάλι με πέτρα, προκαλώντας του τραύματα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν από την κατοικία του κατηγορουμένου μία καραμπίνα, ένα αεροβόλο όπλο, 14 κυνηγετικά φυσίγγια και ένα κουτί με μεταλλικά βλήματα αεροβόλου.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου-Βόνιτσας σχημάτισαν σε βάρος του άνδρα δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

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