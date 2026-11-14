Αιτωλοακαρνανία: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας έπειτα από επίθεση με πέτρα στο κεφάλι – Τον απείλησαν με όπλο

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας νοσηλεύεται ένας άνδρας, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με πέτρα στο κεφάλι, σε περιοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, πριν από τον τραυματισμό του είχε δεχθεί απειλή με όπλο από άλλον άνδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11), σύμφωνα με το pelop.gr. Ο κατηγορούμενος απείλησε αρχικά τον άνδρα με όπλο και στη συνέχεια τον χτύπησε στο κεφάλι με πέτρα, προκαλώντας του τραύματα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν από την κατοικία του κατηγορουμένου μία καραμπίνα, ένα αεροβόλο όπλο, 14 κυνηγετικά φυσίγγια και ένα κουτί με μεταλλικά βλήματα αεροβόλου.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου-Βόνιτσας σχημάτισαν σε βάρος του άνδρα δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.