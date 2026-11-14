Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ζεφύρι»

Τη ζωή τους έχασαν δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, στον Δήμο Φυλής. Για τον θάνατό τους, ενώ βρίσκονταν εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε τη θλίψη του ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό ενός συναδέλφου τους.

Ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δημοσίευσε συλλυπητήριο μήνυμα, απευθυνόμενος στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, στους συναδέλφους τους και στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην ανάρτησή του ανέφερε: «Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ζεφύρι. Τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Η προσφορά και η αυτοθυσία τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας δεν θα ξεχαστούν. Στον συνάδελφό τους που τραυματίστηκε, εύχομαι από καρδιάς ταχεία και πλήρη ανάρρωση».