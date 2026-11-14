Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ζεφύρι»

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Ζεφύρι. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση σε συνάδελφό τους που τραυματίστηκε.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη ζωή τους έχασαν δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, στον Δήμο Φυλής.
  • Ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός, Γιάννης Κεφαλογιάννης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και απηύθυνε θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  • Παράλληλα, ευχήθηκε από καρδιάς ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον συνάδελφό τους που τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη ζωή τους έχασαν δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, στον Δήμο Φυλής. Για τον θάνατό τους, ενώ βρίσκονταν εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε τη θλίψη του ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό ενός συναδέλφου τους.

Ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δημοσίευσε συλλυπητήριο μήνυμα, απευθυνόμενος στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, στους συναδέλφους τους και στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην ανάρτησή του ανέφερε: «Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ζεφύρι. Τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Η προσφορά και η αυτοθυσία τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας δεν θα ξεχαστούν. Στον συνάδελφό τους που τραυματίστηκε, εύχομαι από καρδιάς ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

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