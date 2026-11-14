Στέργιος Μικρούτσικος στο enikos.gr: Ονειρεύομαι κάποια στιγμή να αποκτήσει δυναμική το «μαζί»

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Με αφορμή την παράσταση «Γκλόρια» που πρωταγωνιστεί στο θέατρο Δημήτρης Χόρν, ο Στέργιος Μικρούτσικος μιλά για την απόφασή του να γίνει ηθοποιός, τη μέχρι τώρα πορεία του και τα όνειρά του για το μέλλον.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Μετρά στο χώρο της υποκριτικής λίγα χρόνια αλλά εκείνος νιώθει ότι ανήκει στο επάγγελμα του ηθοποιού από τα 18 του. Διακριτικός και αφοσιωμένος στα δικά του όνειρα o Στέργιος Μικρούτσικος βάζει το ηχηρό όνομά του στην άκρη –γιος του σπουδαίου συνθέτη Θάνου Μικρούτσικου– και ξεκινά να γράφει τη δική του ιστορία στο θεατρικό σανίδι με όπλα του το ταλέντο του και την αγάπη στην τέχνη που υπηρετεί.

-Πρωταγωνιστείς στην παράσταση «Γκλόρια» με έναν απίθανο θίασο. Μίλησε μου για το δικό σου ρόλο

Στην παράσταση υποδύομαι 3 ρόλους, κάτι το οποίο κάνω για πρώτη φορά στην ζωή μου και με συναρπάζει. Και οι 3 είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους έχουν έναν όμως κοινό πυρήνα : θα μπορούσαν να είναι ο ίδιος άνθρωπος. Οι συνθήκες, οι επιλογές τους και η τύχη διαμορφώνουν τελικά τον καθέναν από αυτούς ξεχωριστό.

-Ποιο από τα μηνύματα του έργου σε συγκινεί ως άνθρωπο;

Το πως οι συνθήκες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε μπορεί να είναι τόσο απάνθρωπες που αντί να μας φέρνουν κοντά και να μας ενώνουν, μας απομακρύνουν και μας οδηγούν συχνά σε μια καθημερινή βία.

-Πόσο καιρό είσαι στο χώρο της υποκριτικής;

Στα 18 μου αποφάσισα πως θέλω να ασχοληθώ με το θέατρο οπότε μάλλον από τότε. Εκτός αν εννοείτε πρακτικά. Τελείωσα την δραματική σχολή του εθνικού θεάτρου πριν από δυόμιση χρόνια.

-Θυμάσαι την πρώτη σου παράσταση;

Ναι, δεν πάει και πολύς καιρός από τότε. «Η μέρα της φούστας» στο θέατρο Δίπυλον.

-Η τηλεόραση σε ενδιαφέρει; Πηγαίνεις σε κάστινγκ ώστε να συμμετέχεις σε κάποια τηλεοπτική σειρά;

Οι άνθρωποι και οι συναντήσεις με ενδιαφέρουν. Μέχρι στιγμής στην ζωή μου οι συναντήσεις ήταν στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι απόλυτος, ούτε κυνικός. Απλώς θέλω να με αφορά αυτό που κάνω.

-Τι όνειρά έχεις ως νέος ηθοποιός σε έναν χώρο αρκετά δύσκολο και ανταγωνιστικό;

Κάποια στιγμή να ονειρεύομαι μαζί με άλλους ανθρώπους. Κάτι το οποίο για να είμαι ειλικρινής συμβαίνει, απλώς δεν είναι ακόμα γειωμένο, δεν υπάρχουν ακόμα γερές βάσεις για κάτι τέτοιο. Αν ονειρεύομαι λοιπόν κάτι είναι να αποκτήσει δυναμική το μαζί.

-Ποια είναι τα επόμενα πλάνα σου;

Τον Φλεβάρη στο θέατρο Τζένη Καρέζη θα είμαι σε μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Μάκης Παπαδημητρίου μαζί με τον Γιάννο, τον Χρήστο, την Βίκυ και την Ειρήνη.

«Γκλόρια»-Λίγα λόγια για το έργο…

Μια ακόμη ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή… στην κόλαση μάλλον! Το εργασιακό πεδίο μάχης είναι ένα «γυαλιστερό» glam περιοδικό, που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια να βουλιάζει. Αλαφιασμένοι νεαροί, κυρίως δημοσιογράφοι, βοηθοί αρχισυντάκτη, περιοδικατζίδες και πρακτικάριοι προσπαθούν να επιπλεύσουν, ενώ αναλώνονται σε λεκτικές διαμάχες, κουτσομπολιά και χυδαιότητες.

Η έννοια της ομάδας έχει ακυρωθεί, η φιλοδοξία, η ακόρεστη δίψα για κυριαρχία και η προσωπική άνοδος είναι τα μοναδικά ζητούμενα, η συναδελφικότητα βγαίνει από το λεξιλόγιο και η εκμετάλλευση, η υποκρισία, το κυνήγι της δημοσιότητας και το ψέμα επιβάλλονται και κυριαρχούν.

Και ξαφνικά μια μέρα κάτι συμβαίνει. Ένα αναπάντεχο γεγονός έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα.

Με ένα ιδιαίτερο και απίστευτα καυστικό χιούμορ το έργο επισημαίνει το πως οι σύγχρονες και πιεστικές συνθήκες εργασίας καταφέρνουν να εξαλείψουν τις ηθικές αρχές του εργαζόμενου, να διαλύσουν τις προσωπικές σχέσεις του και να διαταράξουν τον ψυχικό του κόσμο.

Πρόκειται για μία σάτιρα υψηλών προδιαγραφών που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα και πραγματεύεται τις σχέσεις, τις συγκρούσεις και τη δυσφορία των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ενώ κάθε μέρα τους εξαντλεί όλο και περισσότερο, τροφοδοτεί το αίσθημα επιβίωσης μαζί με τα κρυφά ανθρωποφαγικά ένστικτά τους.

Πρωταγωνιστούν : Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου

Φωτογραφίες παράστασης : Γιώργος Καλφαμανώλης

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«ΓΚΛΟΡΙΑ»

Θέατρο Δημήτρης Χορν

Αμερικής 10, Σύνταγμα

Kάθε Δευτέρα και Τρίτη 20:00