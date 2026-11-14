Ιλένια Ουίλιαμς: «Θα ήθελα να κλειστώ στο σπίτι μου για δύο μήνες και να μη με ενοχλήσει άνθρωπος»

Η Ιλένια Ουίλιαμς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ότι διανύει μια περίοδο κατά την οποία θα ήθελε να απομονωθεί για δύο μήνες. Δεν αποκάλυψε τι έχει επηρεάσει τη διάθεσή της, ενώ έκλεισε την ανάρτησή της με τη φράση «Προχωράμε και θα τα βρούμε όλα».

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Ιλένια Ουίλιαμς
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Ιλένια Ουίλιαμς μέσα από story που δημοσίευσε στο Instagram, αναφέροντας ότι αισθάνεται «λίγο περίεργα».
  • Η τραγουδίστρια εξέφρασε την επιθυμία να απομονωθεί για δύο μήνες στο σπίτι της, μέχρι να αισθανθεί ξανά καλά.
  • Παραδέχτηκε ωστόσο ότι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, καταλήγοντας στο μήνυμά της: «Προχωράμε και θα τα βρούμε όλα».

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Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Ιλένια Ουίλιαμς το βράδυ της Παρασκευής (13/11), μέσα από story που δημοσίευσε στο Instagram, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι την τελευταία εβδομάδα αισθάνεται «λίγο περίεργα», εκφράζοντας την επιθυμία να απομονωθεί για ένα διάστημα.

Η Ιλένια Ουίλιαμς εξήγησε ότι θα ήθελε να παραμείνει στο σπίτι της για δύο μήνες, χωρίς να την ενοχλήσει κανείς, μέχρι να αισθανθεί ξανά καλά. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, χωρίς να αποκαλύψει τους λόγους που έχουν επηρεάσει τη διάθεσή της.

Στην ανάρτησή της, η οποία προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς φίλους της, έγραψε:

«Την τελευταία εβδομάδα είμαι λίγο περίεργα… Έχω τους λόγους μου, προφανώς. Απλά σκεφτόμουν τώρα πόσο θα ήθελα να κλειστώ στο σπίτι μου για δύο μήνες και να μη με ενοχλήσει άνθρωπος και να βγω ξανά όταν νιώσω καλά!

Μπορώ; Δεν μπορώ… Οπότε; Προχωράμε και θα τα βρούμε όλα».

Ιλένια Ουίλιαμς

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