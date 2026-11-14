Νέα δημοσκόπηση του YouGov: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα

Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς τάσσονται υπέρ της μόνιμης επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov για λογαριασμό της οργάνωσης Parthenon Project, την οποία παρουσιάζει η εφημερίδα «The Times». Το ποσοστό υποστήριξης ανέρχεται σε 52% και αυξάνεται στο 58% όταν συνδέεται με μια ευρύτερη πολιτιστική συμφωνία δανεισμού ελληνικών αρχαιοτήτων, ενώ μόλις ένας στους πέντε πολίτες θεωρεί ότι τα Γλυπτά πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο.

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Διεθνή Νέα

Γλυπτά του Παρθενώνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς λένε ναι στη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov.
  • Το 52% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της επιστροφής στο Μουσείο της Ακρόπολης έναντι 20% αρνητικά, ποσοστό που αυξάνεται στο 58% στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτιστικής συνεργασίας.
  • Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε περίπου 2.500 ενήλικες για λογαριασμό της οργάνωσης Parthenon Project, η οποία δραστηριοποιείται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς λένε ναι στη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Αυτό προκύπτει από νέα δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov, την οποία παρουσιάζει η εφημερίδα «The Times». Το ποσοστό αυτό αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν συνδέεται με μια ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.

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Στην ερώτηση, λοιπόν, «Πιστεύετε ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο ή να επιστραφούν στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Ελλάδα;» το 52% των ερωτηθέντων απαντάει θετικά ενώ μόλις το 20% αρνητικά.

Ενώ στο ερώτημα που συμπεριλαμβάνει και την πολιτιστική συνεργασία και διατυπώθηκε ως εξής: «Έχει γίνει συζήτηση για μια ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας, τα Γλυπτά του Παρθενώνα (γνωστά και ως Ελγίνεια Μάρμαρα) θα επέστρεφαν στην Αθήνα, ενώ τα μουσεία της Βρετανίας θα μπορούσαν να φιλοξενούν, υπό μορφή δανεισμού, σημαντικά ελληνικά αρχαιολογικά ευρήματα και εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο παρελθόν εκτός Ελλάδας. Θα υποστηρίζατε ή θα ήσασταν αντίθετοι σε μια τέτοια συμφωνία;»,   το 58% των ερωτηθέντων απαντάει θετικά και μόλις το 9% αρνητικά.

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Όπως τονίζει η εφημερίδα «The Times» η δημοσκόπηση αυτή δείχνει πως πλέον μόλις ένας στους πέντε Βρετανούς θεωρεί ότι τα Γλυπτά, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 2.500 χρόνια για να διακοσμήσουν τον Παρθενώνα, πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο. Παράλληλα υπογραμμίζει πως μια συμφωνία για τη  μόνιμη επανένωση των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης θα συνδυάζονταν με τον δανεισμό σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων σε βρετανικά μουσεία. Μεταξύ αυτών,  όπως αναφέρει το δημοσίευμα και η περίφημη Μάσκα του Αγαμέμνονα.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου. Ερωτήθηκαν περίπου 2.500 ενήλικοι, για λογαριασμό της οργάνωσης Parthenon Project, η οποία δραστηριοποιείται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα.

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Η νέα δημοσκόπηση, σημειώνει η εφημερίδα Times,  δημοσιοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι προσπάθειες εξεύρεσης συμφωνίας. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στη στάση της βρετανικής κοινής γνώμης και στους περιορισμούς που εξακολουθούν να εμποδίζουν την οριστική επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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