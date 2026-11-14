Πάτρα: Προφυλακίστηκαν οι γονείς του 4 μηνών βρέφους που βρέθηκε υποσιτισμένο και με δαγκώματα τρωκτικών

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Την προφυλάκιση των γονέων του τεσσάρων μηνών βρέφους, το οποίο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρό υποσιτισμό και τραύματα στα πόδια, αποφάσισαν το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11/2026) ανακριτής και εισαγγελέας, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν παρουσιαστεί την Παρασκευή (13/11/2026) ενώπιον του εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η σοβαρή επιδείνωση της υγείας του βρέφους αποδίδεται σε συστηματική ασιτία, για την οποία κατηγορούνται οι γονείς του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/11/2026), όταν το αγοράκι μεταφέρθηκε από καταυλισμό στην Εγλυκάδα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, έχοντας υποστεί υπογλυκαιμικό κώμα.

Κατά την εξέτασή του, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το βρέφος ήταν σοβαρά υποσιτισμένο και έφερε τραύματα στα πόδια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένα από αυτά να έχουν προκληθεί από δαγκώματα τρωκτικών, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί οριστικό πόρισμα για την προέλευσή τους.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το παιδί διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.

Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει πλέον βελτίωση. Το βρέφος έχει αποσωληνωθεί και έχει εξέλθει από τη ΜΕΘ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες που οδήγησαν στη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του παιδιού.