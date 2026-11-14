Ευάγγελος Τουρνάς για την τραγωδία στο Ζεφύρι: «Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους»

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Δύο πυροσβέστες ηλικίας 23 και 44 ετών έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11), όταν κατέρρευσε τμήμα εγκαταλελειμμένου κτηρίου στο Ζεφύρι του Δήμου Φυλής, όπου επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

Από την κατάρρευση τραυματίστηκε ακόμη ένας πυροσβέστης, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ευχόμενος παράλληλα ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό τους.

Στη δήλωσή του ανέφερε:

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».